Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid’den Chelsea’ye 100 milyonluk servet /07 Haziran 2019 20:00

Real Madrid’den Chelsea’ye 100 milyonluk servet

Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın transferini bitirdi. Hazard için dev bir bonservis bedeli ödeyecek olan Real Madrid'in transferi yakın zamanda resmen açıklaması bekleniyor.

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Real Madrid, uzun süredir transfer etmek istediği Eden Hazard transferinde sona yaklaştı. İngiliz ve İspanyol gazetelerinde yer alan haberlere göre, Chelsea’ye 100 milyon Euro bonservis bedeli öneren Real Madrid’in teklifi kabul edildi. Bu rakam bonuslarla birlikte 140 milyon Euro’yu bulacak. Real Madrid’in, Eden Hazard transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Transferde son aşamaya gelinirken, Chelsea Sportif Direktörü Marina Granovskaia ve Real madrid CEO’su Jose Angel Sanchhez’in, Pazartesi günü Londra’da transfer için bir araya geldiği öğrenildi. Real Madrid’de oynamak istediğini birçok kez söyleyen Eden Hazard transferi konusunda iki yönetici anlaşmaya vardı. Eden Hazard’ın transferi gerçekleşmesi halinde Belçikalı yıldız, bonuslar hariç bonservis bedeline göre, dünyanın en pahalı beşinci transferi olacak. Bu alanda rekor, 222 milyon Euro ile Barcelona’dan Paris Saint Germain’e giden Neymar’da…

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Real Madrid, yeni sezon öncesi Luka Jovic ve Eder Militao’nun ardından Eden Hazard’ın transferinde de mutlu sona ulaştı.



Son olarak Chelsea’nin Arsenal’i Bakü’de oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Eden Hazard, Maviler’le çıktığı 352 resmi maçta toplam 110 gol kaydetti.

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