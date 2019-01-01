Ray kenarındaki cıvataları toplayan demiryolu işçileri tutuklandı

İzmir Menemen'de TCDD'nin raylardaki bakım ve onarım işlemlerinden arta kalan paslı kırık cıvataları topladıkları için iki geri dönüşüm işçisi hırsızlık suçlamasıyla tutuklanırken, dört işçi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







TCDD 3. Bölge Müdürlüğü raylarda bakım-onarım işlemleri başlattı. Bu işlemler sırasında raylardaki metal cıvatalar değiştirilerek yerlerine yenileri takıldı. Çıkarılan eski cıvatalar ise bakım ekipleri tarafından yol kenarında bırakıldı.





Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre, Menemen güzergahında bakım işlemlerinin üzerinden günler geçmesine rağmen söz konusu cıvatalar TCDD tarafından toplanmadı, başkaları tarafından alınmaması için herhangi bir uyarı yazısı da bırakılmadı. Paslı kırık cıvataların terk edildiğini düşünen geri dönüşüm işçileri de cıvataları toplayıp hurdacılara sattı.





"HIRSIZLIK KASTIMIZ YOKTU"





Sinyalizasyon cihazı da çalınan TCDD'nin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Menemen'de hurdacılara malzeme veren geri dönüşüm işçileri gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan iki işçi tutuklanırken, bugün de dört geri dönüşüm işçisi adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan bir hurdacının da kamyonuna el konuldu.





Geri dönüşüm işçileri ifadelerinde cıvataları bir haftadır alınmadığı için topladıklarını hırsızlık gibi bir kasıtlarının olmadığını hatta, cıvataları otların arasından topladıklarını belirtti.





AVUKAT: TCDD'NİN BİR ZARARI YOK





Evrensel'e bilgi veren bir avukat, “TCDD yetkilileri arkadan başka bir ekibin toplanacağını söylüyor ama kimsenin gelip gittiği olmamış. TCDD'nin bir zararı yok, geri dönüşüm işçileri toplayınca kıymete binmiş. Herhalde sinyalizasyon aleti çalınmış olsa bu sorun yaşanmayacaktı. Sonrasında alacakları bile kesin değil alsalar bile ne yapacaklar. Burada önemli olan terk ediliş şeklidir. Vicdanen zorlayıcı bir durum söz konusu. Gözaltına alınanlar ise herhangi bir sabıkası yoktu” dedi.





Toplanan cıvatalar yaklaşık 400 kilogram ağırlığında. Demirin kilogramı hurdacılar tarafından yaklaşık bir ile bir buçuk lira arasında satın alınıyor.