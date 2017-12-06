Rasmussen: Türkiye ABD ile ilişkilerinin kötüleşmesinden endişe duymalı

NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ABD’nin önemli bir ağırlığa sahip olduğu NATO’nun Türkiye’ye alternatifsiz bir güvenlik garantisi sağladığına dikkat çekerken, "Türkiye, ABD ile ilişkilerin kötüleşmesinden ötürü endişe duymalı" dedi.

Körber Vakfı tarafından düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu’na katılan NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rassmussen DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte kendisinin NATO genel sekreteri olmasına muhalefet ederek engellemeye çalıştığını hatırlatan Rasmussen, "Buna rağmen Sayın Erdoğan ile iyi bir diyalog zemini oluşturabildik, iyi anlaşabildik. Ancak şunu da söylemek zorundayım. Sayın Erdoğan’ın şu andaki söylemleri, Batılı müttefiklerine yönelik sert retoriği gerçekten de ilişkilere zarar veriyor " diye konuştu.

Erdoğan'a sitem





Rasmussen, iç siyasi gelişmeleri endişeyle izledikleri Türkiye’de demokratik hukuk devleti ilkelerine dönülmesine büyük önem atfettiklerini söylerken gazetecilerin tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.





Türkiye’deki gelişmeleri eleştiren Batılı müttefiklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sert söylemlerle hedef alınmasını doğru bulmadığını, Batı’yı Türkiye’ye düşman gibi gösteren söylemlerin doğruyu yansıtmadığını kaydeden Rasmussen, "Bizi Türkiye’nin düşmanı olarak değerlendirilmek bir hata" dedi.





"NATO’nun alternatifi yok"





Rasmussen, "Gayet tabii ki tüm NATO müttefikleri Türkiye’deki siyasi gelişmelerden duyulan endişeleri dile getirdi, bu endişeler dile getirilmeli" diye konuştu.





Türkiye ile Batılı müttefikleri arasında tırmanan gerilim ve Türkiye’nin NATO’dan ayrılması yönündeki tartışmalara değinen Rasmussen, "Türkiye için NATO dışında alternatif yok. Başka hiç kimse NATO kadar etkin bir şekilde Türkiye’nin güvenliği için garanti oluşturamaz" dedi.

ABD ile gerilim uyarısı





NATO’nun Türkiye’nin güvenliği için oluşturduğu garantinin temelinde ABD’nin çok büyük bir ağırlığı olduğunu anımsatan Anders Fogh Rasmussen, “Türkiye ABD ile ilişkilerinin kötüleşmesinden endişe duymalı“ görüşünü de sözlerine ekledi.





Rasmussen, Türkiye’nin Rusya ile diyalogunu anlayışla karşıladıklarını söylemekle birlikte Rus S400 füze savunma sisteminin Türkiye tarafından satın alınmasını doğru bulmadığını, bunun Türkiye ile NATO müttefikleri arasındaki gerilimi tırmandıran bir konu olarak öne çıktığına dikkat çekti.



