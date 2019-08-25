Rasim Ozan Kütahyalı yine kovuldu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'den kovulduğu açıklandı.





Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam itibarıyla Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yer almayacaktır" dedi.





Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'de bir spor programında kullandığı çirkin ifadelerle bardağı taşıran Rasim Ozan Kütahyalı için “Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir” diye konuşmuştu.