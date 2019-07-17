Rasim Ozan Kütahyalı kayıplara karıştı

Hakkında yakalama kararı bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Boşnaklara yönelik sarf ettiği çirkin sözler sebebiyle yargılanıyor. Kütahyalı davanın duruşmasına bir kez daha katılmadı.





Daha önce de farklı gerekçelerle duruşmalara katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı’yı polis de bulamadı.







MÜŞTEKİLER DURUŞMADA HAZIR BULUNDU





Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ederek hakkında, “Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kütahyalı’nın yargılamasına devam edildi.





İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5'inci celsesi yapılan duruşmaya sanık Kütahyalı katılmadı. Duruşmada Müşteki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı avukatları hazır bulundu.





AVUKATI DA MÜVEKİLİNİN BULUNAMADIĞINI SÖYLEDİ





Mahkeme reisi, sanık Kütahyalı’nın yakalama emrine yaptığı itirazın İstanbul 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.





Müşteki avukatları sanığın yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verilmesini talep etti.





Kütahyalı’nın avukatı ise müvekkilinin bulunamadığını belirterek, soruşturma aşamasında dinlenen tanıkların yeniden dinlenmesini talep etti.





Mahkeme, soruşturma aşamasında dinlenen tanıkların yeniden dinlenilmesi talebini reddetti. Kütahyalı’nın hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.





Sabah gazetesi ve Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı, Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile evli.





MAHKEME HÂKİMİNİ CHP’Lİ DİYE REDDETMİŞTİ





Kütahyalı duruşmasına katılmadığı mahkemenin hâkimi hakkında reddi hakim talebinde bulunmuştu.





Kendisinin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) taraftarı bir gazeteci, mahkeme hâkiminin ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olduğunu iddia etmiş, ancak mahkeme hâkimi Dursun Ali Gümüş hiçbir siyasi partinin adayı olmadığını belirterek, “Kaldı ki, 2011 milletvekili seçimlerinden Ak Parti’den Düzce milletvekili adayı olarak tarafıma teklif dahi yapılmıştır.” ifadesini kullanmıştı.







BEYAZ TV'DE CANLI YAYINDA BOŞNAKLARA HAKARET ETTİ





İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın 19 Kasım 2017’de Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor.







