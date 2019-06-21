Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı verilmişti. Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi, yakalama kararına itiraz etmişti. İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Kütahyalı’nın avukatının itirazını reddetti.





Gökçeklerin sahibi olduğu Beyaz TV'de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, Rasim Ozan Kütahyalı, ırkçı ve belden aşağı ifadeleri ile Boşnaklar’a hakaret etmişti.





AVUKATI ZATÜRRE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ



"Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan Kütahyalı hakkında yakalama kararı verilmişti.





Duruşmalara gelmeyen Rasim Ozan Kütahyalı'nin avukatı Esennur Ezgi müvekkilinin zatürre hastalığına yakalandığını belirterek 9 günlük hastane raporunu mahkemeye sunmuştu.





YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI





Şikâyetçi dernek avukatları ise, sanığın yargılamayı uzatmaya yönelik davrandığını belirterek hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.





Mahkeme, sanığın haklı bir mazeret sunmayarak duruşmalara katılmadığı, bu celse de hasta olduğuna dair rapor sunduğunu belirterek yargılamanın uzamasına yönelik hareketlerde bulunduğu anlaşıldığı gerekçesiyle sanık hakkında savunması alınmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.





1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ





İddianamede, Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor.





Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı'nın suçlamayı kabul etmediği, ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor.





Sanık Kütahyalı'nın "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.