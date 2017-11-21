Samanyolu Haber /Gündem / Rasim Ozan Kütahyalı Boşnaklara yönelik çirkin sözleri sonrası Beyaz TV'den kovuldu /21 Kasım 2017 00:55

Rasim Ozan Kütahyalı Boşnaklara yönelik çirkin sözleri sonrası Beyaz TV'den kovuldu

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın dün akşam yayınlanan programda Boşnaklara yönelik çirkin sözlerinin ardından kovuldu.

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Rasim Ozan Kütahyalı, tepki çeken sözlerinin ardından Beyaz TV'den kovuldu

Rasim Ozan Kütahyalı, tepki çeken yorumları sonrasında Beyaz TV'deki yorumculuk görevinden alındı. Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener, Derin Futbol programının açılışında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şu açıklamaları yaptı:

Dün akşam kimsenin tasvip etmediği, edemeyeceği bir sorun yaşadık. Tabi bu kimsenin kabullenemeyeceği bir durum oldu. Rasim Ozan Kütahyalı da bir hayli üzüldü.

Lakin bu bizim için kabullenemez bir durum oldu. Boşnak kardeşlerimizin kalbi çok kırıldı. Onlarla etle tırnak gibiyiz.

Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Rasim Ozan bugünden itibaren bizimle olmayacak. Tüm coğrafyadaki tüm Boşnak kardeşlerimizden özür diliyoruz.

Boşnak Derneklerinden açıklama

Balkan ve Boşnak dernekleri yaptıkları ortak açıklamada "Kütahyalı’nın sarf ettiği bu sözler, kelimenin tam anlamıyla, belden aşağı, terbiyesizce, dini ve milli geleneklerimize uymayan sözcükler olmasının yanında, aynı zamanda ırkçı, aşağılayıcı, küçümseyici, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözlerdir” ifadeleri kullanıldı.

Saffet Sancaklı'dan çok sert tepki

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da Kütahyalı'nın sözlerine "Şerefsiz oğlu şerefsiz. Böyle insanların artık toplum dışına çıkarılması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım.” açıklamasını yaptı.

Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırdı

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırdı. Türkoğlu, "Tarih boyunca Türklerle dostluğu ve samimiyeti sayesinde tüm dünyayı kıskandıran Bosna Halkını, aşağılık, adi ve akılsız yakıştırmayla küçük düşürmeye çalışan Rasim Ozan Kütahyalı ve onun gibileri hak etmiyoruz. Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum." diye konuştu.

Dün geceden bu yana eleştirilerin hedefi haline gelen Rasim Ozan Kütahyalı da Twitter hesabından kamuoyu açıklaması yayınlayarak özür diledi. 
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