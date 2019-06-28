Raporlara rağmen AKP'ye göre Ankara Emniyeti’nde işkence yokmuş....

Adalet ve Kalınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Meclis Genel Kurulu’nda işkence iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Zengin, işkece olmadığını, olduğu yönünde algı yapıldığını savundu.





DOKTOR RAPORUNDA CEBİR VE DARP YOK

Dün Meclis Genel Kurulu’nda işkencenin gündeme geldiğini hatırlatan Zengin, “Gözaltına alınan kişiler, Dışişleri Bakanlığı sınavını usulsüzce kazandığı iddiasıyla gözaltına alınan Dışişleri Bakanı personeli olan kişiler. O tarihlerde ve kendileriyle alakalı olarak da her bir yirmi dört saatte doktor raporu var ve bu doktor raporunda da cebir ve darp izinin olmadığı belirtiliyor” dedi.





DARP YOK, KAMUOYU ALGISI VAR

Olayların devamında 139 avukatla birlikte görüşmeler yapıldığını belirten Zengin, “658 defa da görüşme gerçekleştiriyorlar. Nihayetinde, Bakanlığımızın iddiası şöyle, ben de o kanaati paylaşıyorum: Önce bir haber yapılıyor ya da “tweet” atılıyor, buna benzer pek çok örnek var. Haber ve “tweet”ler üzerinden önce kamuoyu algısı oluşturuluyor ve devamında da artık gerçeğin bir önemi kalmıyor yani gerçek kayboluyor” dedi.





MECLİS İNSAN HAKLARI KOMİSYONU EMNİYETİ DİNLEYECEK

Ankara Barosunun hazırlamış olduğu raporun Barolar Birliği tarafından Meclise ulaştırıldığını söyleyen Zengin, “Komisyon Başkanımız Sayın Hakan Çavuşoğlu bu konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne bir yazı yazarak ve Barolar Birliğini de konudan haberdar ederek bir davette bulundu kendilerine ve seçim süreci nedeniyle vekil arkadaşlarımızın Mecliste olmaması hasebiyle, çok yakın bir tarihte, önümüzdeki günlerde bu konuya dair, tüm bu mevzularla alakalı detaylı bir soru-cevap da olacak şekilde bir bilgilendirme toplantısı Komisyonda olacak” dedi.