Samanyolu Haber /Ekonomi / ''Rantçı talancılar ülkeyi el ele ekonomik krize sürüklüyor koşar adım'' /07 Ağustos 2018 10:31

''Rantçı talancılar ülkeyi el ele ekonomik krize sürüklüyor koşar adım''

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, dolar/TL kurunda yaşanan artışla ilgili olarak "Rantçı talancılar ülkeyi el ele ekonomik krize sürüklüyor koşar adım" dedi.

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Son olarak 5.43'ü gören dolar/TL ve diğer döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara ilişkin kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulunan ekonomist Böke, "Kurumsal yapı çökünce fiyatlar da çöküyor. Merkez Bankası'nın yan yol politikalarla siyasetçi memnun etme gayretkeşliği ve siyasi baskının maliyetini halk ve toplumun yok sayılan yüzde 99'u ödüyoruz" dedi.

Böke, sözlerine şöyle devam etti:
"Başkanlık rejimi ve onların koruyup kolladığı rantçı talancılar ülkeyi el ele ekonomik krize sürüklüyor koşar adım. Maliyeti ne derseniz işte burada: TL'de bu sene yaşanan yüzde 40 değer kaybının enflasyona etkisi 6 puan! Önümüzdeki 12 ayda ödememiz gereken dış borç sırf bu seneki TL kaybından dolayı 275 milyar TL daha pahalı.

"Borçlu şirketlerimizin kaybını yazmadan yaşıyoruz. Etrafımızdaki tüm KOBİler ya işten çıkartmalara ya da tamamen tasfiyeye başladı. Yeniden yapılandırma peşinde koşan büyüklerde çalışanlar topun ağzında. Vergiyle, zamla, ücret kısıntısıyla, halka acı reçete yüklenmesine izin vermemeliyiz! Bu çöküşün siyasi ve ekonomik sorumlulularının bu yükü yüklenmesini sağlamalıyız. İhtiyaç vergiyse bu düzenin ortağı rantçı sermaye yükü üstlenmeli! Bu düzende yok sayılan çalışanlar değil."
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