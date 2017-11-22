Rana Öztürk'ün bağışlanan organları hastalara naklediliyor

Antalya 'da eşi tutuklanan, zulüm gören ve buna dayanamayıp geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Tayland'lı Rana Öztürk'ün organları Türk hastalara bağışlandı. Organların bugün nakil işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.







15 aydan bu yana Antalya Döşemealtı L tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Uluslararası Antalya Üniversitesi çalışanı ve Öztürk’ün Tayland asıllı eşi Rana Öztürk yaşadığı baskı ve psikolojik sorunların etkisiyle geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı.





Bilinci kapalı olan ve 72 saat uyutulan olan Öztürk yaşam mücadelesi veriyordu.





Öztürk'ün dün beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilmişti