Samanyolu Haber /Dünya / Ramazanda Türk camisi önünde domuz çevirmek isteyen Pegida'ya yasak /26 Mayıs 2018 18:18

Ramazanda Türk camisi önünde domuz çevirmek isteyen Pegida'ya yasak

Göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) örgütünün, Hollanda'nın Utrecht kentindeki Ulu Cami önünde yapmayı planladığı barbekü ve domuz çevirme etkinliği belediye tarafından yasaklandı.

SHABER3.COM



Belediye, aşırı sağcı örgütün Ramazan ayında düzenlemek istediği etkinliği, "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

Pegida Hollanda yönetimi, belediyeye başvurarak, üyeleriyle birlikte 4 Haziran'da kentin merkezinde bulunan Ulu Cami önünde barbekü ve domuz çevirme yapmak için izin istedi.

Aşırı sağcı örgüt, Müslümanların kutsal ayı Ramazan boyunca, Hollanda'daki diğer büyük kentlerde de, cami önlerinde benzer etkinlikler yapmayı planlıyordu.

'Kamu düzeni için tehdit'

Ancak Utrecht Belediyesi, sorumsuzca yapılan bu etkinliğin kamu düzeni açısından tehlike oluşturacağına karar verdi. Belediye Başkanı Jan van Zanen'in sözcüsü, "Gösteriye izin verilemsi anayasal bir hak. Ancak ortada kamu düzenini tehdit eden bir durum varsa, buna yönelik kısıtlamalar getirilebilir" dedi.

Belediye, aşırı sağcı örgüte camiden uzak bir konumda bulunan Westplein'deki toplu taşıma garajı yanındaki alanı gösterdi.

Pegida üyeleri akşam saat 20:00 - 22:00 saatleri arasında bu bölgede toplanabilecek. Ancak açırı sağcıların açık alande ateş yakması, barbekü ve diğer ısı kaynaklarını kullanması yasak olacak.

Etkinlikte sert malzemelerden yapılan tabak, bardak ve çatal, bıçak gibi malzemelerin kullanılmasına da izin verilmeyecek.

Sözcü, aşırı sağcıların bu karara itiraz hakkının bulunduğuna da işaret etti.

Belçika'daki aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi de (VB), 19 Mayıs günü benzer bir etkinlik düzenledi. Partinin lideri Filip Dewinter, Flaman Ulusal Gençlik Federasyonu üyeleri ile birlikte Deurne kentinde buluştu. Aşırı sağcı grup, domuz çevirip, barbekü yaptı.

Dewinter, bu etkinlikte çekilen fotoğrafları, #Ramazan etiketiyle Twitter üzerinden paylaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ramazanda Türk camisi önünde domuz çevirmek isteyen... Sonraki Haber >>

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:40:43