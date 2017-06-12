Ramazanda günde 3 milyondan fazla ekmek ve pide çöpe gidiyor









Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye’de, 250 gram standart ekmek üzerinden hesaplama yapıldığında günde 90,9 milyon ekmek üretiminin gerçekleştiğini belirterek, "Tüketime baktığımızda ise günde 86 milyon ekmek tüketiliyor. Görüleceği üzere, ekmek israfı 4,9 milyon adettir." diye konuştu.





"Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" öncesinde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını ifada eden Balcı, bu kampanya kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 100 bin, yılda 400 milyondan fazla ekmeğin çöpe atılmaktan kurtarıldığını kaydetti.





Balcı, bu rakamların ekonomiye yansımasının da olumlu olduğunu vurgulayarak, "İsraf konusunda Federasyonumuzun da hep dile getirdiği 'sürdürülebilir kampanya' devam edecektir. Önceliğimiz ve hedefimiz, israfı minimuma indirgeyerek, Türkiye ekonomisine artı değer yaratmaktır." dedi.









Ramazan ayında ekmek israfı artıyor





Balcı, ramazan ayında günde 55-60 milyonarası ekmek üretildiğine işaret ederek, bu üretilen ekmeklerin de 3-3,3 milyonunun çöpe gittiğini, üretim ve tüketimin diğer günlere göre azalıyormuş gibi gözükse de oran olarak israfta artışın görüldüğünü dile getirdi.





Ramazan ayında israfın artmasında, açken alışveriş yapılmasının etkisine ilişkin soru üzerine Balcı, Ramazan ayında özelikle pidenin, sıcak tüketilmek istenilmesinden dolayı iftara yakın bir saatte alınmasının tercih edildiğini belirterek, "Bu nedenle kişi normalde ihtiyacından fazlasını alarak israfa yol açabiliyor. Fazla alınan ekmek-pidenin muhafazasını doğru bir şekilde yapılmamasından dolayı da israfın önüne geçilemiyor." şeklinde konuştu.





"Ekmeğin buzdolabında saklanması tercih edilebilir"





Balcı, ekmeğin nasıl korunması gerektiğine ilişkin şu bilgileri verdi:





"Eğer aldığınız ekmeği o gün tüketmeyecekseniz, ambalajlı ekmek tercih etmelisiniz. Eğer ambalajsız almışsanız saklama koşullarına dikkat etmelisiniz. Birkaç gün içinde tüketilecek ekmeğin buzdolabında saklanması ekmeğin küflenmesini önler. Dondurucuda çok daha uzun süre kalabilen ekmek, kilitli buzdolabı poşetlerinde saklanmalıdır. Donmuş ekmeklerin lezzet kaybına uğramaması için 3 ay içinde tüketilmesi gerekir. Gün içerisinde tüketilecek ekmeğin taze kalabilmesi içinse kapaklı bir ekmek kutusunda, gıda dolabında poşet içinde, serin, karanlık ve kuru bir ortamda saklanması gerekir. Ekmeğin muhafaza edildiği ortam temiz tutulmalıdır. Sıcak ekmek, soğutulduktan sonra poşete konularak saklanmalıdır. Aksi halde nem nedeniyle küflenebilir. Sıcak havalarda küflenmeyi önlemek için ekmeğin buzdolabında saklanması tercih edilebilir. Ekmeğin muhafaza edildiği poşette buharlaşmadan kaynaklanan su taneciklerinin görülmesi halinde poşet derhal değiştirilmeli ya da ekmek temiz bir kağıt havluya sarılarak saklanmalıdır."