Samanyolu Haber /Ekonomi / Ramazan girmeden 21 temel gıda maddesine zam geldi /11 Mayıs 2018 11:39

Ramazan girmeden 21 temel gıda maddesine zam geldi

Ramazan öncesi gıda fiyatlarını mercek altına alan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 11 günde 13 üründe fiyatların azaldığını, 21 üründe arttığını açıkladı. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyat düşüşünün yüzde 12 ile en fazla sivri biberde yaşandığını belirtirken, "En fazla fiyat artışı yüzde 25 ile elmada oldu" dedi.

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TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, 27 Nisan-8 Mayıs arasında 21 üründe fiyatların arttığını belirtti.
Habertürk'ün aktardığına göre Bayraktar, ramazan öncesinde üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 559 ile en fazla lahanada görüldüğüne işaret ederek, bunu yüzde 287 ile elmanın, yüzde 285 ile kuru kayısının, yüzde 272 ile maydanozun ve yüzde 264 ile sivribiberin takip ettiğini söyledi.

Bayraktar, üretici ve market fiyat farkının kırmızı mercimekte yüzde 250, kuru fasulyede yüzde 211 olduğunu dile getirdi.

'DOLAR KURUNDAKİ YÜKSELİŞ MALİYETİMİZİ ARTIRACAK'

Bayraktar, dolar kurundaki artışın çiftçilere etkisine ilişkin, "Mazot başta olmak üzere girdilerimizin çoğunu ithalatla temin ediyoruz. Dolayısıyla kurun artması girdi maliyetlerimizi artıracaktır" dedi.
2018 bütçesi oluşturulurken başta mazot olmak üzere girdilerdeki desteklerin artırılmasını talep ettiklerini anımsatan Bayraktar, bunların bir kısmında da vergi muafiyeti istediklerini kaydetti.

'YEM MALİYETLERİ DÜŞMEDEN KIRMIZI ET FİYATI İNMEZ'

Kırmızı et fiyatlarındaki artışa da değinen Bayraktar, kuzu eti fiyatının yüzde 25 arttığını, dana etindeki fiyat artışının yüzde 2.7'de kaldığını söyledi, bunun sebebini dövizdeki artışa bağlı olarak yükselen yem fiyatlarına bağladı.
Bayraktar, "Ramazan öncesi 11 günlük sürede tüketicide dana ve kuzu eti fiyatı yüzde 1.5, üreticide kuzu eti fiyatı yüzde 1 arttı, dana eti fiyatı hemen hemen aynı kaldı, sadece 1 kuruş azaldı" dedi
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