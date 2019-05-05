BİR SORU-BİR CEVAP





Ramazan’daki hedeflerimiz neler olmalı?





Bir Müslüman olarak rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ı en verimli şekilde geçirebilmek için kendimize şu hedefleri koyabiliriz:





1. Çok Kur’an-ı Kerim okumak ve hatim indirmek.





2. Teravih namazını yirmi rekat olarak cemaatle kılmak.





3. İftar saatlerinde bütün insanlık için, hassaten mağdur ve mazlumlar için çok dua etmek.





4. Oruçlarımı mutlaka sahura kalkarak tutmak ve sahur vakitlerini dua, namaz ve Allah’ı zikirle çok iyi değerlendirmek.





5. Arkadaşlarımıza, komşularımıza (Müslüman olması şart değil) iftar vermek.





6. Muavenet, sadaka ve yardımlarımızı bu ayda biraz daha artırmak.





7. Gıybet, su-i zan, yalan, dedikodu gibi günahlardan uzak durarak orucumuzu lekelememek.





8. Sahuru, mukabelesi, iftarı ve fitresiyle Ramazan’ı vesile edinerek çocuklarımızda ibadet bilincini oluşturmak.





9. Kötü huy ve alışkanlıklarımızı bu rahmet ve bereket ayında tamamen terk etmeye çalışmak.





10. “Ramazan tebrik ziyaretleri” adı altında tanıdık tanımadık herkese ziyaretlerde bulunmak.





11. “Her gece Kadir Gecesi olabilir” mülahazası ile Ramazan özellikle son on geceyi ibadet ve dua ile değerlendirmek...



