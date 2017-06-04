Rakka operasyonu başladı, Türkiye'ye sadece duyurması kaldı...

"2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece daha önce planlanan Rakka operasyonu Türkiyesiz başlatıldı. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye haber verdi. Türkiye'ye sadece operasyonu duyurma işi kaldı.





Dün akşam iftarda medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, operasyonun 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece başladığını, ABD'nin de bu konuda gerekli bilgilendirmeyi operasyon öncesinde yaptığını bildirdi.

RAKKA OPERASYONU

IŞİD'in 2014 yılında işgal ettiği Suriye'nin Rakka kenti, örgütün ülkedeki kalesi konumunda. ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun havadan destek sağladığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG), aylardır süren operasyon sonucunda, yakın zamanlarda Rakka'nın 2 kilometre mesafesine kadar yaklaşmıştı.

DSG'ye Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak nitelediği YPG de dahil.









10 bin sivil Rakka'yı terk etti









Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü (MSF), her gün yüzlerce sivilin kentten kaçarak, Rakka'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına sığındığını açıkladı. MSF, şu ana kadar 10 bine yakın sivilin sığındığını kaydetti.





Kente yönelik operasyonun günler içerisinde başlaması bekleniyor. ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak nitelediği YPG'nin de yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'yle (DSG) birlikte Rakka'ya girmeye hazırlanıyor.







DSG, IŞİD'in 2014 yılında işgal ettiği kenti kuşatarak, çemberi her gün daraltıyor. DSG, şu an Rakka'ya 2 kilometre mesafede bulunuyor.





Rakka'nın nüfusu 200 bin olarak tahmin edilse de, kentte şu an kaç kişinin yaşadığı bilinmiyor.

Suriye'de IŞİD'in kalesi olarak bilinen Rakka kentine yönelik operasyon hazırlıkları tamamlanırken, her gün yüzlerce sivil kenti terk ediyor.