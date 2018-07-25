Samanyolu Haber /Gündem / Rahibe tahliye piyasaları kendine getirdi /25 Temmuz 2018 17:25

Rahibe tahliye piyasaları kendine getirdi

İki yıla yakın bir zamandır Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi kararının ardından Türkiye piyasalarında hareketlilik yaşandı

SHABER3.COM

Merkez Bankası'nın dünkü kararıyla 4.93'e kadar yükselen dolar, ABD'li papaz Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrildiği haberinin ardından 4.85'in altına geriledi.

Brunson kararının ardından Dolar/TL paritesi yüzde 1 civarında gerileyerek 4.83 düzeyine indi. Karar öncesinde kur, 4.86 düzeylerinde seyrediyordu.

BORSA'DA YÜKSELİŞ

Yüzde 14.40 değer kazanan THY'de Ekim 2004'ten bu yana en büyük yükseliş kaydedilirken, Halkbank'ta da değer kazancı yüzde 16'yı aştı.

Karar TL varlıklara ralli getirirken, Türk Hava Yolları'nda (THY) yükseliş yüzde 14'ü aştı. Yüzde 14.40 değer kazanan THY'de Ekim 2004'ten bu yana en büyük yükseliş kaydedildi.

THY hisseleri 18.19 lira olurken, Halkbank'ta da değer kazancı yüzde 16'yı aştı. Halkbank yüzde 16.37 yükselişle 7.39 lirayı gördü.

THY ve Halkbank, yüzde 3.72 yükselen BIST100'ün en çok değer kazanan ilk üç hissesi arasında yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rahibe tahliye piyasaları kendine getirdi Sonraki Haber >>

Başkalarında kusur arayan insan...

Başkalarında kusur arayan insan...

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu

İsveçli genç THY uçağını durdurdu, Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini önledi

İsveçli genç THY uçağını durdurdu, Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini önledi

'Kanlı Meriç' türküsü

'Kanlı Meriç' türküsü

Meriç'te hayatını kaybeden bebek meclis gündeminde

Meriç'te hayatını kaybeden bebek meclis gündeminde

Yanlış yerde durduğunu geç fark etti

Yanlış yerde durduğunu geç fark etti

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

İşte gerçek keramet

İşte gerçek keramet

İşte binanın çökme anı

İşte binanın çökme anı

Hizmet Gönüllülerin başına gelenlerin sebebi nedir?

Hizmet Gönüllülerin başına gelenlerin sebebi nedir?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:41:00