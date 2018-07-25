Rahibe tahliye piyasaları kendine getirdi

Merkez Bankası'nın dünkü kararıyla 4.93'e kadar yükselen dolar, ABD'li papaz Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrildiği haberinin ardından 4.85'in altına geriledi.
Brunson kararının ardından Dolar/TL paritesi yüzde 1 civarında gerileyerek 4.83 düzeyine indi. Karar öncesinde kur, 4.86 düzeylerinde seyrediyordu.
BORSA'DA YÜKSELİŞ
Yüzde 14.40 değer kazanan THY'de Ekim 2004'ten bu yana en büyük yükseliş kaydedilirken, Halkbank'ta da değer kazancı yüzde 16'yı aştı.
Karar TL varlıklara ralli getirirken, Türk Hava Yolları'nda (THY) yükseliş yüzde 14'ü aştı. Yüzde 14.40 değer kazanan THY'de Ekim 2004'ten bu yana en büyük yükseliş kaydedildi.
THY hisseleri 18.19 lira olurken, Halkbank'ta da değer kazancı yüzde 16'yı aştı. Halkbank yüzde 16.37 yükselişle 7.39 lirayı gördü.
THY ve Halkbank, yüzde 3.72 yükselen BIST100'ün en çok değer kazanan ilk üç hissesi arasında yer aldı.