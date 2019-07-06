Samanyolu Haber /Spor / Radamel Falcao için Türkiye iddiası: İşte o takım /06 Temmuz 2019 22:13

Radamel Falcao için Türkiye iddiası: İşte o takım

L'Equipe'te yer alan habere göre; bir Suudi Arabistan ve iki Çin kulübünden teklif alan Falcao için Türk ekibi, Fransa'da ilk teması kurdu ve görüşmeler başladı.

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Forvet transferi içi kolları sıvayan Galatasaray, Radamel Falcao için girişimlere başladı.
 
Transfer döneminde forvet bölgesine takviye yapması beklenen Galatasaray'ın Monaco'nun Kolombiyalı santraforu Falcao için girişimlere başladığı öne sürüldü. L'Equipe'te yer alan habere göre; bir Suudi Arabistan ve iki Çin kulübünden teklif alan Falcao için Galatasaray, Fransa'da ilk teması kurdu ve görüşmeler başladı.

33 yaşındaki oyuncunun da bu transferde ısrarcı olan Galatasaray'a olumsuz yanıt vermediği öne sürüldü.

Haberde ayrıca, başka Türk menajerlerin de Fenerbahçe'nin Falcao'ya teklif yapması için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Geçen sezon Monaco formasıyla 39 resmi maçta 16 gol, 2 asistlik performans sergileyen Falcao'nun, kulübüyle Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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