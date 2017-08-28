Samanyolu Haber /Gündem / ‘Racon kesme tartışmaları neyi anlatıyor? /28 Ağustos 2017 13:06

‘Racon kesme tartışmaları neyi anlatıyor?

Gazeteci Erkam Tufan Aytav 30 Dakika programının bu haftaki konuğu gazeteci-yazar Adem Yavuz Arslan oldu.

Erdoğan'ın hukuk tanımazlığı sıradanlaşıyor...

 AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Racon kesilicekse ben keserim’ sözleri, Fethullah Gülen’in Hizmet Hareketine yönelik yeni kurulan tuzak olarak açıkladığı suikast uyarısının çarpıtılması masaya yatırıldı.

HUKUK TANIMAZLIĞINI SIRADANLAŞTIRMA TAKTİĞİ

Gazeteci Yazar Adem Yavuz Arslan, racon tartışmasının Erdoğan’ın hukuk tanımamazlığının sıradanlaştırılmasının bir göstergesi olduğuna değinerek,  “Erdoğan o kadar çok hukuk dışına çıktı ki, bunu o kadar normalleştirdi ki, racon kesme meselesi de bunun devamı. Anayasa Mahkemesini tanımıyorum dedi, mahkemelere talimat verdi. Yıl sonuna kadar bitirin diyor. Cemaat mensupları tulumlarla gelecek. Ben ne istersem o olacak diyor. Anamuhalefet partisi liderinin tutuklanması konuşuluyor. Normal gibi. Selahattin Demirtaş içerde, yüzlerce gazeteci içerde. 169 bin kişi gözaltına alınmış onbinlerce tutuklu var. Muhalif gazeteciler de Erdoğan’ın diline teslim oluyorlar. Bu imkansız. Dünyada 169 bin kişilik terör örgütü olmaz. ” dedi.

ERDOĞAN İKİLİ OYNUYOR

Cem Küçük’ün Doğan Medyasına yönelik ‘Aydın Doğan’ı parmağımda oynatıyorum’ sözlerine cevabı Erdoğan verdi yorumlarına katılmayan Arslan, Erdoğan’ın bu olayda ikili davrandığını, Cem Küçük gibi tetikçilik yapan kişilerin kendisinden cesaret aldığını  söyledi.

DÜNYA ERDOĞAN VE İKTİDARININ TEZLERİNE İNANMIYOR, BU YÜZDEN KUMPAS VE SUİKAST SÖYLEMİNİ YAYIYORLAR

İktidarın yeni bir mağduriyet söylemi ve kumpasa ihtiyacı olduğunu kaydeden Arslan, Fethullah Gülen’in ‘kapalı kapılar ardında suikast planları’ yapıldığına dair uyarılarının çarpıtılmasına da değindi. “Türkiye’nin sınırları dışında herkes Erdoğan’ı ve iktidar partisinin yanlış politikalarını sorguluyor. Kumpas ve suikaste bu yüzden ihtiyaçları var. Balıkesir’deki amatör şey de bunun örneği. Suikast timi vs yok. Algı operasyonu var. Gülen’in sözlerinin çarpıtılıp yüz seksen derece terse çevrilmesi tam bir çarpıtma.” diye konuştu.
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