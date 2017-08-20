Samanyolu Haber /Gündem / 'Racon kesilecekse, o raconu bizzat kendim keserim bu böyle biline' /20 Ağustos 2017 15:56

'Racon kesilecekse, o raconu bizzat kendim keserim bu böyle biline'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları;

İstanbul'da teklersek Türkiye'de tökezleriz. İstanbul'u sağlam tutarsak Türkiye'de de, dünyada da bizi yıkacak bir güç tanımıyorum.

Bize ne oluyor ki afra tafra yapıyoruz. Bize ne oluyor ki koltuklardan güç alma gayretine giriyoruz. İdeal siyasetçi oturduğu koltuktan güç alan değildir o koltuğa güç katandır.

İstanbul oy ortalaması Türkiye'nin oy ortalamasının üzerine çıkmalı.

İstanbul'un ortalamanın alında kalmasının bize verdiği mesajı doğru okumalıyız...

"RACON KESİLECEKSE..."

Sosyal medyada ve kimi köşe yazarlarının şahsım adına racon kestiği anlaşılıyor.

Benim bir düşüncem, bir hissiyatım varsa bunun yolları bellidir.

Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacı yoktur!

Racon kesilecekse, bu raconu da bizzat kendim keserim bu da böyle biline...

Şu köşe yazarı şöyle yazmış, bu köşe yazarı böyle yazmış. Şunu Cumhurbaşkanı ile dostluğu var, beni bağlamaz.

"Reis şöyle düşünüyor, Cumhurbaşkanı böyle diyor." bu tür yakıştırmalara kimse itibar etmesin. Hatta şahsıma bu türlü yakıştırmalar izafe edenleri hukuki departmanlardaki arkadaşlarıma bildirilmesinde fayda görüyorum.
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