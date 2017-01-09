Rabobank: Türk lirasında güven krizi oluşuyor

Rabobank Gelişen Piyasalar FX Stratejisti Piotr Matys bugün yayınladığı notta, Türk lirasında istikrar sağlanması ve ekonomide daha fazla zararın oluşmasını engellemek için acilen cesur önlemler alınması gerektiğini söyledi.





Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Matys, "halihazırda enflasyonist baskı oluşturan" Türk lirasındaki gerilemenin hızının yavaşlatılması için Merkez Bankası'nın faiz oranlarını "kayda değer" biçimde artırması gerektiğini belirtti.





Matys, Türk lirasındaki zayıflamanın, "Türkiye'yi Başkanlık sistemi yönünde değiştirecek olan" anayasa değişikliği teklifine odaklanan "siyasi belirsizliğe" bağlı olduğunu söyledi.





Türk lirası bugün dolar karşısında yüzde 2.5 değer kaybederek 3.7386 seviyesine kadar geriledi ve Temmuz ayından bu yana en büyük günlük kaybı yaşadı.