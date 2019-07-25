Samanyolu Haber /Gündem / Rabia Naz’ın babasından Canikli için suç duyurusu /25 Temmuz 2019 23:10

Rabia Naz’ın babasından Canikli için suç duyurusu

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan kızının şüpheli ölümüyle ilgili olarak Nurettin Canikli hakkında suç duyurusunda bulundu.

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11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümümün aydınlatılması için uğraşan baba Şaban Vatan, AKP’li Nurettin Canikli hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Vatan, Canikli’nin siyasi kimliğini kullanarak cinayet dosyası üzerinde baskı oluşturduğunu iddia etti.

Baba Vatan suç duyurusunda ağabeyi Muhammet Vatan’ın dönemin Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Coşkun Somuncuoğlu gizli bir görüşme yaptığını ileri sürdü.

Hollanda’da 20 yıl önce işlenen bir cinayet olayında baz istasyonları, GSM konumları ile cinayetin çözümlendiğini anımsatan Vatan, Nurettin Canikli ve Muhammet Vatan’ın HTS, telefon, uçak yolculuğu ve tüm resmî kayıtlarının incelenmesini talep etti.

2018 yılında Yenikapı’da düzenlenen Giresun Günleri’nde Nurettin Canikli’nin siyasi gücünü, bakanlığını, iktidar partisi mensubu olmasını kullanarak üzerine koruma göndererek baskı yaptığını ifade eden Vatan suç duyurusunda, “Rabia Naz Vatan cinayetinin örtbası içerisinde adı geçerken susturmak için bana yaptığı baskılardan ve yaşam standartlarıma engel oluşu durumları, aynı zamanda 21 Mart 2019 tarihinde yapıldığım akıl yargılamasında bizatihi kendisinin hakkımda durumları olması ve aynı zamanda 10 Nisan 2019 tarihinde yapılan yargılamayla ilgili kesin karar sonucu çıktığı gün hakkımda yapmış olduğu suç duyurusunu geri çektiği tarihtir. Kamuoyunun duyarlılık göstermesi sonucunda böyle bir vaziyet halinde bulundu. Bütün detaylarıyla beraber Rabia Naz Vatan ve şahsım Şaban Vatan dosyalarındaki Nurettin Canikli’nin şahsi baskıları değerlendirilerek yargılanmasını, aynı zamanda TR 7/24 özel haber ajansından kamuoyuna sunulan Nurettin Canikli ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak aralarındaki ihale çekişmelerinin içeriğinde Rabia Baz Vatan dosyası kullanılarak kamuoyuna cinayetin netliğini gösteren yayın içeriğinde kişilerin durumlarının incelenmesini talep ederim. Nurettin Canikli’den şikâyetçi ve davacıyım” dedi.
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