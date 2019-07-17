Samanyolu Haber /Gündem / Rabia Naz için meclise araştırma önergesi verildi /17 Temmuz 2019 20:39

Rabia Naz için meclise araştırma önergesi verildi

"Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması" için sunulan araştırma önergeler kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu’nda, “Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması” amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek bugün görüşüldü ve araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, tüm siyasi partilerin imzasını taşıyan Danışma Kurulu önerisi, oy birliği ile kabul edildi. “Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek ele alındı.

Görüşmelerin ardından 12 üyeli araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.
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