Samanyolu Haber /Gündem / Rabia Naz dosyasına erişim yasağı /26 Nisan 2019 18:01

Rabia Naz dosyasına erişim yasağı

Eynesil'de 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüyle ilgili mahkeme dosyaya erişim yasağı aldı. Gerekçi: Kamuoyu ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenebilmesi.

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Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını 11 yaşındaki kaybeden Rabia Naz Vatan’la ilgili soruşturmada savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından dosyaya erişim yasağı kararı alındı.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Başsavcılık, daha önce bilgilerine başvurulan 50 tanığın ifadelerini inceleme işlemini sürdürüyor. Yeniden dinlenilmesi gerekli görülenler ise adliyeye davet edilerek tekrar beyanları alınıyor. 

Ayrıca Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’nce kurulan beş kişilik özel ekip de araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından dosyaya erişim yasağı kararı alındı. Kararın gerekçesi, hem kamuoyu hem de sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi, soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi olarak bildirildi.
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