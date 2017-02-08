Samanyolu Haber /Gündem / Rabia mı riyakarlık mı? /08 Şubat 2017 21:38

Rabia mı riyakarlık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatırken sistemi 'Rabia'ya benzetti. Erdoğan sistemi, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olarak açıkladı.

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Rabia mı riyakarlık mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ufukta sandık görününce yeniden Rabia sömürüsüne başladı.

Erdoğan anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ‘Rabia’ya benzetti. Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı sisteminin tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerinin sistemi olduğunu çevredeki herkesle paylaşın” dedi.

Rabia'yı dindar insanları kandırmak için iç siyaset malzemesi yapan Erdoğan Mursi'nin devrilip Sisi'nin göreve gelmesinden kısa süre sonra sessizliğe gömülmüştü. 

AKP ve Sisi yönetimi arasındaki ilişkilerde normalleşme süreci de çoktan başladı. 


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