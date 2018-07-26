Samanyolu Haber /Gündem / Putin'in Trump'a hediye ettiği toptan çip çıktı.... /26 Temmuz 2018 14:10

Putin'in Trump'a hediye ettiği toptan çip çıktı....

Putin'in Finlandiya'da Trump'a hediye ettiği Dünya Kupası topunda çip çıktığı belirlendi

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği futbol topunda bir çip olduğu ortaya çıktı. Topun üreticisi Adidas'ın taraftarların futbol videolarına erişimini sağlayan çip, Rus bilgisayar korsanlarının olası bir siber saldırı için topu kullanabileceği iddialarına yol açtı.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan zirvede, Putin, Rusya'nın ev sahibi olduğu FIFA 2018 Dünya Kupası'nda kullanılmış bir  futbol topunu Trump'a hediye etmişti.

Trump'ın Suriye konusunda bir soruda topun Rusya tarafında olduğunu söylemesi üzerine Putin, yanında getirdiği Dünya Kupası'nda kullanılmış bir futbol topunu Trump'a uzatarak, "Artık top sizde" demişti.

Bloomberg gazetesinin aktardığına göre, Adidas marka topta bir çip bulundu. 

ABD, topta bulunan çipin Rus bilgisayar korsanlarınca kullanılabileceği endişesine kapıldı.

 

Ancak Adidas'ın şampiyonaya özel olarak ürettiği toptaki çip, başka amaçlarla kullanılabilecek yüksek teknolojili bir çip değil ve yalnızca taraftarların cep telefonlarını yaklaştırarak futbol videolarına, yarışmalarına ve başka içeriklere erişmesini sağlıyor.

Top, Adidas'ın internet sitesinde de 83 dolara alıcı buluyor.

'KAPSAMLI GÜVENLİK İNCELEMESİNDEN GEÇTİ'

ABD merkezli The Hill gazetesi topun ABD Gizli Servisi tarafından güvenlik incelemesinden geçtiğini yazdı.

Adidas da çipin Rus bilgisayar korsanları tarafından olası bir siber saldırı için kullanılabileceği endişeleriyle ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.

ABD, Kanada ve Meksika ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.
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