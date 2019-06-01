Düşük çıkan Putin'e güven oyu bakın sonra nasıl yükseldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e halkın verdiği güvenoyu Kremlin'in bir devlet anketine tepki göstermesinin ardından iki katına çıktı. Bahsi geçen ankette Putin, devlet başkanlığı boyunca aldığı en düşük güvenoyu oranını almıştı.





Devlet bütçesiyle VTsIOM tarafından yapılan son anketteki verilere göre halkın sadece yüzde 31.7'si Putin'in devlet başkanlığına güven duyuyordu. Kremlin, VTsIOM'a tepki göstererek güven ve onay oranlarının neden farklı olduğunu sordu. Kremlin'in tepkisinin ardından ankette Putin'e güvenin oranı yüzde 72.3'e çıktı.





Tepkinin ardından bir VtsIOM yöneticisi artık anketlerini yaparken ad, soyad ve neden güvenmediklerinin sebebini soracaklarını söyledi.

Putin'in devlet başkanlığı boyunca halk anketlerinde aldığı en düşük güvenoyu yüzde 33.4'tü. İlk yayınlanan anket sonuçlarına göre halkın kendisine olan güveninin azalmasına rağmen, Rus vatandaşların yüzde 65.8'i hâlâ Putin'in başkanlığını onaylıyordu.





Rus halkının en güvendiği ikinci siyasetçi Savunma Bakanı Sergei Shoigu seçilirken, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov üçüncü sırada yer aldı.





Putin'in güvenoyu anketlerinde en iyi sonuç aldığı zaman, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği dönem olmuştu. Bu dönemde halkın Putin'e güveni yüzde 71'lere kadar çıkmıştı. Kremlin'in tepkisinden sonra değişen verilere göre Putin'in güvenoyu oranı kariyeri boyunca olduğunun en yüksek noktasına geldi.