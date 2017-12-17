Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den Trump'a CIA desteği teşekkürü /17 Aralık 2017 21:33

Putin'den Trump'a CIA desteği teşekkürü

Putin geçtiğimiz günlerde St Petersburg’ta önlenen IŞİD saldırısında CIA’in desteği nedeniyle Trump’a teşekkür etti

SHABER3.COM

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Putin ile Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi. St. Petersburg kentinde terör saldırısı planlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbarat paylaşımı nedeniyle Putin’in Trump’a teşekkür ettiği kaydedildi.

AA'nın haberine göre; Rus emniyet güçlerinin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( CIA) tarafından paylaşılan istihbarat sayesinde St. Petersburg’ta terör saldırısı planlayan kişileri yakaladıkları vurgulandı.

Putin’in, ABD’de gerçekleştirilmesi planlanan muhtemel terör saldırılarına yönelik bilgileri olması halinde Rus istihbarat birimlerinin de ABD’li yetkililere bilgi verileceğini Trump’a söylediği belirtildi.

Rus İstihbarat Servisi (FSB) tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, St. Petersburg kentinde terör saldırısı planlayan bazı IŞİD mensubu militanların tutuklandıkları ifade edilmişti.
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