Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den Esad rejimine destek mesajı geldi /19 Ağustos 2019 22:35

Putin'den Esad rejimine destek mesajı geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Suriye ordusunun söz konusu terör tehditlerinin durdurulması amacıyla yerel operasyonlar düzenleme çabalarını destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron ile resmi yazlık konutunun bulunduğu Bregancon Kalesi’nde buluştu.

‘GÜVENLİ BÖLGEDEN MİLİTANLARIN FARKLI BÖLGELERE AKTARILDIĞI GÖRÜLÜYOR’

Sputnik'in aktardığı habere göre, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, “Suriye konusunu mutlaka ele alacağız. Soçi’de İdlib bölgesinin bir kısmının silahlardan arındırılması ile ilgili anlaşma imzalanmadan önce bölge topraklarının yüzde 50’si teröristlerin kontrolündeydi, şimdiyse yüzde 90’ı onların kontrolünde ve biz oradan sürekli olarak saldırdıklarını görüyoruz. Bunun da ötesinde, ki bu çok tehlikeli, militanların o bölgeden dünyanın diğer bölgelerine aktarıldıklarını görüyoruz ve bu son derece tehlikeli bir şey” açıklamasında bulundu.

''SURİYE ORDUSUNUN ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ''

Putin açıklamasında, “Suriye ordusunun söz konusu terör tehditlerinin durdurulması amacıyla yerel operasyonlar düzenleme çabalarını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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