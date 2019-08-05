Putin'den ABD'ye tehdit: Füze ile yanıt veririz

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) resmen çekilmesini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington’un kısa ve orta menzilli nükleer sistemler geliştirmesi halinde, Rusya’nın da aynısını yapmak zorunda kalacağını söyledi.







Kremlin’in resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Putin, “Rusya, ABD’nin INF’den uydurulmuş gerekçelerle tek taraflı olarak çekilmesinin, silah kontrolü alanındaki ana belgelerden birinin hükmünü yitirmesinin dünyadaki durumu çok ciddi biçimde zorlaştırdığını, herkes için önemli riskler doğurduğunu üzülerek ifade etmek zorundadır. Sorumluluğun Amerikan tarafına ait olduğunun altını çiziyorum” ifadelerini kullandı.





SAVUNMA, DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI İLE SVR’YE ABD’Yİ İZLEME TALİMATI





ABD’nin uluslararası güvenlik sorunlarını ciddiyet içinde istişare etmek yerine nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere kapsamlı bir askeri çatışma olasılığını azaltmaya dönük yıllardır sürdürülen çabaları bir çırpıda boşa çıkardığını kaydeden Putin, “Oluşan durum nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Dış İştihbarat Servisi’ne (SVR) ABD’nin kısa ve orta menzilli füzeler geliştirme, üretme ve yerleştirme konusunda bundan sonra atacağı adımları titizlikle izleme talimatı veriyorum” dedi.





‘REEL TEHDİTLERE MEVCUT SİSTEMLERİMİZLE EMİN ŞEKİLDE KARŞI KOYACAĞIZ’





Rus lider, “ABD’nin ilgili sistemleri geliştirmeyi tamamlayıp üretmeye başladığına dair güvenilir bilgi elde edilmesi halinde Rusya, benzer füzeleri tam kapasiteyle geliştirmeye başlamak zorunda kalacak. Elbette bunun için zamana ihtiyaç var. Bu tür sistemler Rusya ordusunun envanterine dahil edilene dek, ABD’nin INF’den çekilmesinden doğan reel tehditler, hava bazlı X-100 ve Kinjal füzeleri, deniz bazlı Kalibr füzeleri ve Siklon gibi hipersonik sistemler de dahil olmak üzere perspektifli sistemlerle emin bir şekilde imha edilecek” diye vurguladı.





‘ABD FÜZE YERLEŞTİRMEDİKÇE BİZ DE YERLEŞTİRMEYECEĞİZ’





Bununla birlikte Rusya’nın üstlendiği tek taraflı yükümlülükleri terk etmeyeceğini, Moskova’nın tüm eylemlerinin cevabi ve simetrik nitelikte olacağını belirten Putin, “Bu, kısa ve orta menzilli, kara bazlı füzelerin geliştirilmesini, üretilmesini ve yerleştirilmesini de kapsıyor. ABD yapımı kısa ve orta menzilli füzeler yerleştirilmediği sürece, biz de bunları yerleştirmeyeceğiz. Yaşanan gelişmeye rağmen, ABD’li meslektaşlarımızın ve müttefiklerinin kendi halkları ve tüm uluslararası toplum önünde sağduyulu ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceği düşüncesindeyiz” dedi.





‘KAOSTAN KAÇINMAK İÇİN DİYALOG GEREKLİ, BİZ HAZIRIZ’





ABD’nin INF’nin yürürlükten kalkmasına yol açan adımlarının Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması da dahil olmak üzere tüm küresel güvenlik mimarisini değersizleştireceğine ve sarsacağına inandıklarını da kaydeden Rus lider, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu, hiçbir şekilde dizginlenemeyecek bir silahlanma yarışının yeniden başlaması anlamına gelir. Hiçbir kuralın, kısıtlamanın ve kanunun var olmadığı bir kaostan kaçınmak için tüm olası tehlikeli sonuçları yeniden tartmak ve samimi ve ilkesel bir diyalog başlatmak gerekiyor. Rusya, stratejik istikrar ve güvenliğin sağlanması konusundaki müzakerelerin derhal yeniden başlaması gerektiğini düşünüyor. Biz buna hazırız.”