Putin'den ABD'ye: Simetrik olarak cevap veririz!

Putin'den ABD'ye tehdit





Soçi kentinde Valday Tartışma Kulübü'nün 14. yıllık toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin 1987 yılında iki ülke arasında imzalanan orta menzilli füzeleri yasaklayan INF anlaşmasından çekilmesi durumunda, Rusya’dan direkt olarak yanıt bulacağını söyledi.





Putin, diğer ülkelerin de aynı şekilde hareket etmesi durumunda Moskova’nın nükleer ve nükleer olmayan yeni silah sistemlerini geliştirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.





Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması 1987 yılında Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı Mikhael Gorbachovve ile ABD Başkanı Reagan tarafından imzalandı. Anlaşma aynı zamanda Moskova ve Washington arasında gerçekleştirilen ilk askeri mutabakat olma özelliği taşıyor.