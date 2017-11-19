Putin yoruldu, bırakırsa Rusya'da sistem çöker

Independent'ın haberine göre "akademisyenler, hükümet çalışanları ve hükümete yakın isimler iktidarın kalbinde yoğun belirsizlik olduğunu" öne sürüyor.







Gazetenin kaynaklarına göre Putin "yoruldu" ve yeni bir "büyük ulusal seçime girmek" istemiyor. Putin'in adaylığını henüz açıklamadığı ve adaylığın 6 ay öncesinden açıklandığı 2011-2012 seçimlerinin aksine bu seçimlerde son ana kadar bekleyeceği iddia ediliyor.





Putin'in adaylık için Aralık ortasını bekleyeceği iddiası ortaya atılan haberde, bunun rakiplerinin kendisine karşı çıkmak için sahip olacakları zamanı azaltacağı da belirtiliyor. Haberde muhaliflerin ortak bir aday bulamadığı da belirtiliyor.





'RUSLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN GELİRİ AZALDI'





Haberde Rusya'da resesyonun sona erdiği, ancak son 4 yılda Rusların büyük bölümünün reel gelirinin azaldığı söyleniyor. Habere göre bu durum Rusya'da "değişimdense istikrarın tercih edilmesine" yol açan bir iklim oluşturdu





Kremlin'in "ciddi bir reform programında uzlaşamadığı" söylenen haberde, seçim vaatlerinin de küçük ölçekli olduğu belirtiliyor.





Eski Kremlin danışmanı Gleb Pavlovsky ise, Rusya yönetiminin "nihai aşamasına geldiğini" ve seçimler nasıl olursa olsun Rusya'nın "Putin-sonrası" döneme geçiş yapmakta olduğunu iddia ediyor.





Independent, Bloomberg'in Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev'in "feda edileceği" ve yerine Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin ya da Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina gibi isimlerin getirilebileceği iddiasını da aktarıyor.





'PUTİN GEÇEN YIL BAŞKANLIĞI BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜ'





Independent'a konuşan 3 ayrı kaynak, Putin'in geçtiğimiz yılın sonbaharında başkanlığı bırakmayı düşündüğünü öne sürüyor. Putin'in yönetime kendisi olmadan neler olacağına dair olası senaryolar hazırlattığı kaydediliyor.





Putin'in yakın çevresinin "Putin'in onlara ihtiyacı olduğundan fazla Putin'e ihtiyaçları olduğu" söylenen haberde, Putin'in görevini bırakması durumunda "anayasal reform" gerekebileceği söyleniyor.





Ayrıca Putin'in görevi bırakması durumunda yerine geçecek kişinin belirsiz olduğu da kaydediliyor. Rusya yönetiminin Putin etrafında "kişi odaklı" bir biçimde örgütlendiği savunuluyor.





'PUTİN GİDERSE SİSTEM BİTER'





Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsü profesörü Valery Solovei, "ikinci bir Putin olamaz, Putin giderse sistem biter" diye konuşuyor.





Solovei'e göre Putin "her şeyi bir arada tutan tutkal" durumunda. Valery Solovei, Putin sonrası yaşanabilecek sorunlara ilişkin konuşurken, "hiç para yok, o yüzden yerel sorunları çözemeyeceğimiz bir noktaya geleceğiz, sonra grevler başlayacak ve Moskova'nın dahil olması gerekecek, protestolar, kitlesel eylemler, bunların hiçbirini tahmin edemezsiniz" diyor.





'SİSTEM KENDİSİNİ BİTİRDİ'





Independet'ın konuştuğu isimlerin büyük bölümü Rusya'nın büyük bir siyasi krizin kıyısında olduğu konusunda uzlaşıyor.





Sistemin "kendisini bitirdiğini" söyleyen isimler, "yeni bir döneme yaklaştıklarını" öne sürüyor.





Solovei, "en son böyle hissettiğimde Sovyetler Birliği'nin sonundaydık ve endişe ediyorum ki o zamanlar orada olan insanlar kendilerinin de aynı şekilde hissettiğini söylüyor" diye konuşuyor.