Putin, Türkiye ziyareti öncesi Suriye'de Beşşar Esad'la buluştu...

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve Mısır'da yapacağı görüşme öncesinde Suriye'deki Rus hava güçlerinin konuşlanma noktası olan Hmeymim üssünü ziyaret eden Putin, buradaki Rus güçlerinin geri çekilmeye başlaması için emir verdi.





Suriye’de bulunan Hmeymim hava üssünü de ziyaret eden Putin, Hmeymim hava üssünde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü. Suriye’de görev alan Rus askerlerine teşekkür ederek Rus ordusunun Suriye’den çekilmesi emrini veren Putin, haberi Suriye’deki Rus askerlerine “Başarılı bir şekilde ailelerinize gidiyorsunuz” diyerek duyurdu.







Teröristlerin yeniden saldırıya geçtiğinde daha önce görmedikleri bir karşılıkla karşılaşacaklarını belirten Rus lider, “Suriye’de, Rusya’da terörle mücadele sırasında hayatını kaybedenleri asla unutmayacağız. Terörle mücadeleyi bitirmeyeceğiz. Kaybettiklerimizin hatıraları, bu kötülüğün kökünü kazımak için daha fazla güç veriyor” dedi. Esad da ülkesinde bulunan Rus pilotlara teşekkür etti.





İran ve Türkiye vurgusu





Putin, Esad'la yaptığı görüşmede ise, İran ve Türkiye ile beraber, Suriye'ye 'barışçıl hayatın' geri dönmesini ve siyasal sürecin işlemeye başlamasını sağlamayı umduğunu belirtti.