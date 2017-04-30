Samanyolu Haber /Gündem / Putin de mi Erdoğan'ı kandırdı? /30 Nisan 2017 17:12

Putin de mi Erdoğan'ı kandırdı?

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Rusya'nın kendileri ile Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde beraber hareket ettiklerini söyledi. Müslim aynı zamanda Rojava'da 'uçuşa yasak bölge' ilan edilmesi gerektiğini savundu.

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PYD Eşbaşkanı Müslim: Rusya ile beraber hareket ediyoruz

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, TSK’nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyonların ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye’den gelen saldırıların devam etmesi durumunda Rakka operasyonunda bulunan güçlerini sınır bölgelere çekebileceklerini söyleyen Müslim, Afrin bölgesinin çevresinde Rusya’yla beraber hareket ettiklerini belirtti.

‘İSTEDİĞİMİZ DÜZEYDE TEPKİLER YOK’

Başta Suriye-Türkiye arasındaki sınır kapılarında yer alan bölgeler olmak üzere geçtiğimiz günlerde TSK ve YPG arasında yaşanan çatışmalara dair konuşan Müslim, “Rusya ve ABD kabul etmedi. Medyaya yansımayanlar da var. Benim bildiğim kadarıyla Ankara ABD Büyükelçisi de tepki göstermiş. Yine ABD’li komutanlar olay yerinde incelemelerde bulundu. Tepkilerini dile getiriyorlar. Ama bizim istediğimiz düzeyde bir tepki değil tabii” dedi.

‘UÇUŞA YASAK BÖLGE’ TALEBİ

Rojava’nın ‘uçuşa yasak bölge’ ilan edilmesi gerektiğini savunan Müslim, “Eğer yasak böyle ilan edilmese Erdoğan’ın bu saldırılarının devamı gelir. Biz uçuşa yasak bölge olmasını istiyoruz. Türkiye’nin tamamen Rojava ve Suriye’den çekilmesini istiyoruz” dedi. Saldırıların devam etmesi durumunda güneyde Rakka bölgesinde bulunan güçlerini kuzeye çekebileceklerini vurguladı.

‘KİMSE TÜRKİYE’DEN MEMNUN DEĞİL’

ABD ve Rusya ile ilişkilerine dair konuşan Müslim, “Rusya’yla da Efrîn ve çevresinde terörizme karşı ortak mücadele ediyoruz. Anlaşmalar devam ediyor. Hem Rusya hem de ABD Türkiye’nin bu politikalarına karşıdır. Belki bazı hesapları var diye ses çıkarmıyorlar ama rahatsızlar. Bundan dolayı kimse Türkiye’den memnun değil” dedi ancak kimseye güvenmediklerini ve kendi savunmalarını kendilerinin yapacağını söyledi. (DIŞ HABERLER)
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