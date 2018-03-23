Samanyolu Haber /Dünya / Putin %76 ile yeniden başkan /23 Mart 2018 12:14

Putin %76 ile yeniden başkan

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 18 Mart’ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.

SHABER3.COM

Açıklamaya göre mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 76.69 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

Rusya’da Kırım’ın resmen bağlanmasının yıldönümü olan 18 Mart’ta yapılan başkanlık seçimlerinin kesin sonuçları belli oldu. Rusya Merkez Seçim Komisyonu seçimlerde yüzde 76.69 oyla Putin’in zafer elde ettiğini duyurdu.

Komünist Parti adayı Pavel Grudinin yüzde 11.77 oyla ikinci oldu. En çok oy alan üçüncü isim ise Liberal Demokrat Parti’nin adayı Vladimir Jirinovski. Jirinovski seçimlerde yüzde 5.65 oy aldı.

Seçimlerin tek kadın adayı Sivil İnisiyatif Partisi’nden Kseniya Sobçak’ın aldığı oy oranı ise yüzde 1.68 oldu.

Yabloko Partisi’nin adayı Grigoriy Yavlinskiy yüzde 1.05, Büyüme Partisi’nin adayı Boris Titov yüzde 0.76, Rusya’nın Komünistleri Partisi’nden Maksim Suraykin yüzde 0.68, Rusya Tüm Halkların Birliği Partisi’nin adayı Sergey Baburin de yüzde 0.65 oy aldı.

Komisyon Başkanı Ella Pamfilova, Putin’e 56.43 milyon kişinin oy verdiğini söyledi. Yurtdışından katılım oranının 2000 yılından beri rekor düzeyde olduğunu belirten Pamfilova, yurtdışında oy veren seçmen sayısının 474 bin 616 olduğunu ifade etti. Pamfilova'ya göre Putin'e yurtdışından oy verenlerinin oranı ise yüzde 85.02.
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