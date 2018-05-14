Samanyolu Haber /Gündem / Pusuladaki aday sırası belli oldu /14 Mayıs 2018 14:42

Pusuladaki aday sırası belli oldu

YSK'da cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

SHABER3.COM

YSK Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sırasını belirleyen kura çekimini yaptı.

Sıralama şöyle:

1- Muharrem İnce
2 - Meral Akşener
3- Recep Tayyip Erdoğan
4- Selahattin Demirtaş
5- Temel Karamollaoğlu
6- Doğu Perinçek
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