Samanyolu Haber /Gündem / PTT ile ilgili şaşırtan iddia /22 Ağustos 2019 23:39

PTT ile ilgili şaşırtan iddia

Varlık Fonu’na devredilen PTT’nin de Çaykur gibi zarar ettiği öne sürüldü. Kargomat, dijital arşiv gibi projelerle kurumun içinin boşaltıldığı iddia edildi.

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Varlık Fonu’na devredilen PTT’nin de Çaykur gibi zarar ettiği öne sürüldü. Kargomat, dijital arşiv gibi projelerle kurumun içinin boşaltıldığı iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, PTT’nin zarar ettiği ile ilgili iddiayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a sordu. Emecan, kurumu zarara sürükleyen projelerle ilgili kulislerde konuşulanları cevaplaması için Bakan Turhan’a yöneltti.

100 KARGOMAT 100 MİLYON LİRAYA ALINMIŞ

İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Bakan Turhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde PTT ile ilgili iddiaları gündeme getirdi. PTT merkezleri önüne konulan kargomatların her birinin maliyetinin 1 milyon TL olduğu, bu kargomatlar için yaklaşık 100 milyon TL harcandığını belirten Emecen, bu alıma karşı çıkan bir bürokratın da sürgün edildiğinin doğru olup olmadığını Bakan Turhan’a sordu. Bu kargomatların hangi şirketten alındığını da soran Emecan, bu şirketin kurumda herhangi bir bürokratla yakınlığının olup olmadığının cevabını da istedi.

PTT’NİN ZARARI NE KADAR?

PTT tarafından yürütülen dijital arşiv projesinin ihalesini de gündeme getiren Emecan, “Dijital arşiv işlerinde sayfa başı ücret ne kadardır? Bu ücretin piyasanın üç katı olduğu iddiaları doğru mudur? Dijital arşiv işini yapan şirkete 100 milyon TL fazla ödeme yapıldığı ve hala ödeme yapılmaya devam edildiği iddialarını nasıl açıklarsınız? Genel Müdürlüğünüzce iştirak şirketlerine aktarılan para tutarı ne kadardır?” dedi. Emecan, PTT’nin zarar ettiği iddialarını da sorarak “Doğru ise bu zarar şu ana kadar kaç TL’dir ve zararın nedenleri nelerdir?” diye sordu.
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