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PTT Genel Müdürü de gitti
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PTT Genel Müdürü de gitti
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27 Şubat 2019 17:27
PTT Genel Müdürü de gitti
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı.
SHABER3.COM
Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görevden almalar devam ediyor.
Bu kapsamda PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı ve yerine Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) Aysel Kandemir getirildi.
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