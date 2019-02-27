PTT Genel Müdürü de gitti

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görevden almalar devam ediyor.







Bu kapsamda PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı ve yerine Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) Aysel Kandemir getirildi.





