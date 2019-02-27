Samanyolu Haber /Gündem / PTT Genel Müdürü de gitti /27 Şubat 2019 17:27

PTT Genel Müdürü de gitti

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı.

SHABER3.COM

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görevden almalar devam ediyor.

Bu kapsamda PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı ve yerine Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) Aysel Kandemir getirildi.

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