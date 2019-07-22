Samanyolu Haber /Gündem / Psikolojik harekât ürünü törenler /22 Temmuz 2019 10:21

Psikolojik harekât ürünü törenler

''27 Mayısçılar 27 Mayıs darbesinin tartışılmasını çıkardıkları bir kanunla yasaklamışlardı. 15 Temmuzcular özgür medyayı yok ederek sorunu çözdüler. Ama gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu bulunuyor.''

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Psikolojik harekât ürünü törenler
ALİ EMİR PAKKAN

Geçen bir haberin başlığı şu idi: 15 Temmuz mağdurları için toplanan paralar ne oldu? Cevap yok. Ama bakın 27 Mayıs mağdurları için toplanan yardımlar “alyans evleri” ne girmişti. Subaylar, bu evleri, yıllarca lojman olarak kullandı.

15 Temmuz’un yıldönümündeki kutlamalarla, 27 Mayıs kutlamaları arasında da benzerlikler çok!

27 Mayısçıların “hürriyet şehitleri” vardı. Olaylarda hayatını kaybeden 3 kişi için yüzbinleri sokağa döktüler. İsimleri meydanlara verildi. Devlet töreni ile devlet mezarlığına gömüldüler. Ancak sonra anlaşıldı ki ölenlerden biri tankın altında kalmış, diğeri yerde seken bir kurşuna kurban gitmişti. Cenazeleri aranan ve öldürüldüğü söylenen “şehitler” ise hiç bir zaman bulunamadı.
Çünkü iddialar bir yalandan ibaretti.

27 Mayıs’ın ordu içindeki bir çetenin işi olduğu yıllar sonra anlaşılınca bakın neler yaşandı?

20 yıl hürriyet ve anayasa bayramı olarak kutlanan 27 Mayıs, bayram olmaktan çıkarıldı. “Hürriyet şehitleri”nin adları tabelalardan söküldü ve sessizce cenazeleri Anıtkabir’den başka mezarlıklara nakledildi!

Bütün darbeciler, gerçeklerin üzerini örtmeye çalıştı. Kitlelerin yalanlara inanmaları için yıldönümlerini de kullanıldı.

27 Mayısçılar 27 Mayıs darbesinin tartışılmasını çıkardıkları bir kanunla yasaklamışlardı. 15 Temmuzcular özgür medyayı yok ederek sorunu çözdüler.

Ama gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu bulunuyor. 15 Temmuz yalanları da bir gün ortaya çıkacak. 251 kişinin kimler tarafından nasıl öldürüldüğü öğrenilecek! Psikolojik harekat ürünü yıldönümü kutlamalarına ise son verilecek! 

Köprüde erleri linç edenler, askeri öğrencilerin boğazını kesenler kimdi? Görevi nereden aldılar? 

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