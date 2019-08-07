Protestoların hedefindeki şirket CEO'su: Siyasi temelli dezenformasyon var

Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmalarının oluşturduğu doğa tahribatına tepki olan Su ve Vicdan Nöbeti sürerken, maden şirketi Alamos Gold'un CEO'su John McCluskey, Reuters'a konuştu. McCluskey, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için gereken paranın baştan ödendiğini söylerken, bölgeye tehdit olan siyanür sızıntısının 'imkansız' olduğunu savundu.







McCluskey, bölgede süren protestoları "siyasi temelli dezenformasyon'" olarak nitelendirirken bölgede şu an yapılan çalışmaların ardından eski hâline dönmesi için 6 yıl öngördüklerini söyledi. McCluskey, "Parasını baştan ödedik. Anlayışla karşılamanız gereken şey, ormancılık izinleri kapsamında, bu izinler için 5 milyon dolar ödedik. Bu ücretin büyük unsuru yeniden ağaçlandırmak için" dedi ve bölgenin en fazla 10 yıl içinde 'eskisi gibi' görüneceğini söyledi.





Zehirli bir madde olduğu bilinen ve altının ayrıştırılması için kullanılan siyanür kullanımı hakkında konuşan McCluskey, sızıntı olmaması için gerekli önlemleri aldıklarını, çalışmaların su havzasına zarar vermeyeceğini söyledi. "Sızıntıyı imkansız hâle getirmekle kalmıyoruz zaten siyanür kullanmak demek bölgede altın var demektir" diyen McCluskey, "Eğer siyanür sızarsa, altını da kaybettik anlamına gelir" dedi. Protestocuları eleştiren McCluskey, "Bunun aksini iddia edenler, yalan söylüyordur" dedi.







McCluskey, Kaz Dağları'nda gerçekleşen protestoların, "Siyasi ajandanın 'çevre' üzerinden konuşulması" olduğunu söylerken, geçmişte böyle bir tepkiyle karşılaşmadığını belirtti.