'Projesi bitti, AKM'yi yıkıp yerine yenisini yapacağız'

Uzun süredir Taksim'deki AKM binasının yıkılıp yeniden yapılmasıyla ilgili özellikle sanat camiasıyla AKP'liler arasında polemik yaşanırken Tayyip Erdoğan gerilimi bir ileri safhaya taşıyarak 'Taksim’deki o sağlıksız ve çirkin yapıyı yıkacağız' dedi.





Erdoğan, ''Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ni aynı mimari gruba (Muhsin Ertuğrul Sahnesi projesi) yaptırdık, proje şu anda bitti. Gerek yan gerekse arka taraftaki boşlukları da oraya dahil etmek suretiyle yıkıp orayı yeniden hakikaten çok ama çok güzel bir eseri İstanbulumuza kazandıracağız.” diye konuştu.







