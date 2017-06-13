Samanyolu Haber /Gündem / 'Projesi bitti, AKM'yi yıkıp yerine yenisini yapacağız' /13 Haziran 2017 10:57

'Projesi bitti, AKM'yi yıkıp yerine yenisini yapacağız'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul’da sanatçı ve sporculara verilen iftar yemeğinde yıllardır kapalı bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) için “Projesi bitti, yıkıp yeniden çok güzel bir eseri İstanbul’a kazandıracağız” dedi.

SHABER3.COM

Uzun süredir Taksim'deki AKM binasının yıkılıp yeniden yapılmasıyla ilgili özellikle sanat camiasıyla AKP'liler arasında polemik yaşanırken Tayyip Erdoğan gerilimi bir ileri safhaya taşıyarak 'Taksim’deki o sağlıksız ve çirkin yapıyı yıkacağız' dedi.

Erdoğan, ''Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ni aynı mimari gruba (Muhsin Ertuğrul Sahnesi projesi) yaptırdık, proje şu anda bitti. Gerek yan gerekse arka taraftaki boşlukları da oraya dahil etmek suretiyle yıkıp orayı yeniden hakikaten çok ama çok güzel bir eseri İstanbulumuza kazandıracağız.” diye konuştu.


<< Önceki Haber 'Projesi bitti, AKM'yi yıkıp yerine yenisini yapacağız' Sonraki Haber >>

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Canlı yayında kitabını yedi

Canlı yayında kitabını yedi

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:57