Profesyonel askerlik için yeni iddia

Erdoğan, geçtiğimiz dönemde Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’nın profesyonel askerlik üzerinde bir çalışma yürüttüğünü söylemişti.







Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, üzerinde çalışılan modele göre, halen yarı profesyonel ordu modelinde örgütlenen TSK’de tam profesyonel ordu modeline geçiş tasarlanıyor. Kulislere yansıyan iddialara göre, TSK’nin teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de bu yeni sistem içinde çalışılacak. Sadece çatışmaya giren birliklerde değil, tüm birliklerde tam profesyonellik sağlanacak. Böylece, Türkiye genelindeki birliklerdeki mesleki ihtiyaçlar zorunlu askerlik yapanlardan değil, profesyonellerden sağlanacak. Sözleşmeli askerlik modeliyle TSK’nin tüm ihtiyacı uzman personel tarafından sağlanmış olacak.





SÜRE KISALACAK







Buna paralel olarak zorunlu askerliğin süresinin de kısalması, uzun-kısa dönem askerlik farkının kaldırılarak, zorunlu askerlere temel eğitim verildiği bir modelin geliştirilmesi de gündemde. Zorunlu temel eğitime alınanların işten çıkartılmalarının engellenmesi için ücretsiz izinli sayılması gibi önlemlerin geliştirilmesi de tartışılıyor.





Kaynaklar, zorunlu askerlik uygulamasından kesinlikle vazgeçilmesinin gündemde olmadığını, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceğinin altını çizdi.