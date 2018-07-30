Profesyonel adam kaçırma timi bakın nasıl kameraya takıldı...









Birol Sağlam kaçırılmadan önce annesinin evinin önünde yürürken onu takip eden 3 kişi ve araba kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Başlarında şapka olan 3 kişi ve araç sürücüsü kameranın görüntüleme alanının dışına çıkınca Birol Sağlam’ı kaçırdı. 3 kişinin profesyonelce hareket etmesi dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde tespit edilen araba plakası sorgulandığında da sahte olduğu ortaya çıktı.









Birol Sağlam ailesi ise oğullarının durumunda endişe ediyor. Aile, “Birol Sağlam 13/07/2018 tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından evden çıktıktan sonra kaçırılmış kendisinden 14 gündür haber alamamaktayız gören duyan kişiler benimle iletişime geçmelerini rica ederim. 05325487547” mesajını paylaşıyor.







