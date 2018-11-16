Samanyolu Haber /Gündem / 'Profesöre pazarcılık, sağlıkçıya hamallık yaptıran bir Türkiye oluşturdunuz' /16 Kasım 2018 23:55

'Profesöre pazarcılık, sağlıkçıya hamallık yaptıran bir Türkiye oluşturdunuz'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda KHK ile ihraç edilenlerin özel sektörde iş bulamadıklarına vurgu yaparak, "Profesörüne pazarda pazarcılık yaptıran, sağlık emekçisine hamallık yaptıran bir Türkiye oluşturdunuz" açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

Önceki gün sağlık alanındaki torba teklifin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde konuşan Gergerlioğlu, "KHK'li doktorlardan birisiyim. KHK'li doktorlar adına konuşacağım. Sadece doktorlar değil, öğretmenler, hukukçular, akademisyenler ve diğer meslek grupları özelde çalıştırılmıyor, çok büyük bir hak ihlali var" dedi.

'HOCAM HAMALLIK YAPIYORUM'

KHK ile ihraç edilen Abdülhalim Bitkin isimli bir sağlık teknikeri ile yaptığı görüşmeyi aktaran Gergenlioğlu, "Arkadaşımız, mezuniyetten sonra iki yıldır güvenlik soruşturması sonucunu bekliyor ve çalışamıyor. Kendisine sordum, ‘Abdülhalim çalışamıyorsun, ne yapıyorsun, nasıl geçiniyorsun?' ‘Hocam, hamallık yapıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTEDE YAPTIĞI ÇALIŞMA NEDENİYLE BANK ASYA'DAN ÜCRET ALINCA EŞİ VE KENDİSİ İHRAÇ EDİLMİŞ'

Kendisini ziyaret eden KHK'li bir profesörün yaşadıklarını da genel kurula taşıyan Gergerlioğlu, profesörün başından geçenleri, "Yine geçtiğimiz gün odama bir KHK'li profesör geldi. Kendisiyle konuştuk. Çalışma yaptığı üniversitede bir çalışmada Bank Asya'dan ücret almış ve daha sonra KHK'yla ihraç edilmiş, kendisinin kontenjanından doçent eşi de ihraç edilmiş" sözleriyle aktardı.

'PAZARDA PAZARCILIK YAPIYORUM'

Öte yandan bir başka KHK'li akademisyenin de iş bulamadığı için akademi dışında iş aradığını ancak KHK'li olmasını nedeniyle iş bulamadığını belirten Gergerlioğlu, akademisyenin yaşadıklarını, "Ardından, tıp dışı bir akademisyen, çeşitli fabrikalara giderek çalışmak istemiş, ancak ‘Hocam, sen çok iyi bir akademisyensin, Amerikalarda eğitim görmüşsün ancak KHK'lısın, seni çalıştıramayız' denmiş. Parasız kalınca, malını mülkünü satmış iki yıl boyunca. ‘Onlar da bitince ne yaptın hocam?' dedim. Dedi ki, ‘Şu anda pazarda pazarcılık yapıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Profesöre pazarcılık, sağlıkçıya hamallık yaptıran... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:10:39