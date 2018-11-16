'Profesöre pazarcılık, sağlıkçıya hamallık yaptıran bir Türkiye oluşturdunuz'

Önceki gün sağlık alanındaki torba teklifin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde konuşan Gergerlioğlu, "KHK'li doktorlardan birisiyim. KHK'li doktorlar adına konuşacağım. Sadece doktorlar değil, öğretmenler, hukukçular, akademisyenler ve diğer meslek grupları özelde çalıştırılmıyor, çok büyük bir hak ihlali var" dedi.







'HOCAM HAMALLIK YAPIYORUM'





KHK ile ihraç edilen Abdülhalim Bitkin isimli bir sağlık teknikeri ile yaptığı görüşmeyi aktaran Gergenlioğlu, "Arkadaşımız, mezuniyetten sonra iki yıldır güvenlik soruşturması sonucunu bekliyor ve çalışamıyor. Kendisine sordum, ‘Abdülhalim çalışamıyorsun, ne yapıyorsun, nasıl geçiniyorsun?' ‘Hocam, hamallık yapıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.





'ÜNİVERSİTEDE YAPTIĞI ÇALIŞMA NEDENİYLE BANK ASYA'DAN ÜCRET ALINCA EŞİ VE KENDİSİ İHRAÇ EDİLMİŞ'





Kendisini ziyaret eden KHK'li bir profesörün yaşadıklarını da genel kurula taşıyan Gergerlioğlu, profesörün başından geçenleri, "Yine geçtiğimiz gün odama bir KHK'li profesör geldi. Kendisiyle konuştuk. Çalışma yaptığı üniversitede bir çalışmada Bank Asya'dan ücret almış ve daha sonra KHK'yla ihraç edilmiş, kendisinin kontenjanından doçent eşi de ihraç edilmiş" sözleriyle aktardı.





'PAZARDA PAZARCILIK YAPIYORUM'





Öte yandan bir başka KHK'li akademisyenin de iş bulamadığı için akademi dışında iş aradığını ancak KHK'li olmasını nedeniyle iş bulamadığını belirten Gergerlioğlu, akademisyenin yaşadıklarını, "Ardından, tıp dışı bir akademisyen, çeşitli fabrikalara giderek çalışmak istemiş, ancak ‘Hocam, sen çok iyi bir akademisyensin, Amerikalarda eğitim görmüşsün ancak KHK'lısın, seni çalıştıramayız' denmiş. Parasız kalınca, malını mülkünü satmış iki yıl boyunca. ‘Onlar da bitince ne yaptın hocam?' dedim. Dedi ki, ‘Şu anda pazarda pazarcılık yapıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.