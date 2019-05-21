Prof. Savaş'ın pasaportları geldi, yurt dışına çıkabilecek

Kanser tedavisi için yurt dışına gitmek isteyen Prof. Dr. Haluk Savaş'a pasaport verildi. Savaş'a Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edildiği gerekçesiyle pasaport verilmemişti.

Oysa Prof. Dr. Haluk Savaş, yargılandığı davadan beraat etmiş ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı. Savaş’a, pasaport başvurusu için gittiği Adana Valiliği’nde ihraç edildiği için pasaport alamayacağı söylenmişti.

Twitter hesabından yaşananları duyuran Savaş’a pasaport verilmesi için, binlerce paylaşım yapılmıştı. Tepkilerin ardından yeniden nüfus müdürlüğüne çağrılan Savaş’a, Pasaport Kanunu’nun 22’nci maddesi göre istisnai haller kapsamında pasaport düzenlenebileceği belirtilmiş ve başvuru yapılmıştı.

Bugün Twitter hesabından bir video paylaşan Haluk Savaş, kendisine ve eşine pasaportlarının verildiğini açıkladı. Yaşanan süreci hatırlatan Savaş, “KHK’lı olduğumuz için pasaport alamayacağımız yani yurt dışına çıkamayacağımız gerçeğiyle karşılaştık. Çok üzüldüm. Tabiri uygunsa boynumu büküp muayenehaneme geri döndüm” dedi.

‘CUMHURBAŞKANININ ONAYIYLA VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİLER'





Yetkililerin de gelişmelere duyarsız kalamadıklarını belirten Savaş, “Fakat mucizevi bir şey gerçekleşti. Öğleden sonra 04.00’ten gece saat 11.00’e kadar binlerce tweet atılmış ve bunların başında Nasrullah Ayan’ın ‘Haluk Savaş’a pasaport’ şeklindeki başlık bir anda Twitter’da çok popüler olmuş, 5-10 bin arasında tweet atılmış. Gece saat 11.00’de nüfus müdürü bizzat arayarak bize ulaştı ve valiliğe davet etti. Eşimle gittik. Müracaat yapabileceğimiz söylendi. Tabii bu çok ilginç bir durum sabaha kadar bu tweetler sürdü ve 50 bin civarında tweet atıldı. Gece, ‘Haluk Savaş’a pasaport’ Türkiye’de ikinci başlık haline geldi. Tüm bu gelişmelere karşı idareciler de duyarsız kalmadı ve sonuç olarak hastalık hali nedeniyle bana Cumhurbaşkanının onayıyla pasaport sağlayabileceklerini ortaya koydular.” diye konuştu.





‘TOPLUMUN ÇÖKMEDİĞİ İSPATLANDI’





Kendisine farklı kesimlerden destek geldiğini anlatan Savaş, “Bu tabiİi toplumun, sosyal medyanın, vicdanın ve insanlığın başarısıydı. Türkiye’de devlet kurumlarına karşı endişelerim vardı ama toplumun çökmediğini, geliştiğini her siyasal görüşten siyasetçi, bilim adamı, sanatçı ve halk ispatladı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Pasaportlarımız bugün itibariyle geldi ve yurt dışına çıkabileceğiz” dedi.