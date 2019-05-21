Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Savaş'ın pasaportları geldi, yurt dışına çıkabilecek /21 Mayıs 2019 09:07

Prof. Savaş'ın pasaportları geldi, yurt dışına çıkabilecek

Kanser tedavisi görmek için yurt dışına gitmek isteyen fakat KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle kendisine pasaport verilmeyen Prof. Dr. Haluk Savaş, başvurusunun sonuçlandığını söyledi.

SHABER3.COM

Kanser tedavisi için yurt dışına gitmek isteyen Prof. Dr. Haluk Savaş'a pasaport verildi. Savaş'a Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edildiği gerekçesiyle pasaport verilmemişti. 

Oysa Prof. Dr. Haluk Savaş, yargılandığı davadan beraat etmiş ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı. Savaş’a, pasaport başvurusu için gittiği Adana Valiliği’nde ihraç edildiği için pasaport alamayacağı söylenmişti.

Twitter hesabından yaşananları duyuran Savaş’a pasaport verilmesi için, binlerce paylaşım yapılmıştı. Tepkilerin ardından yeniden nüfus müdürlüğüne çağrılan Savaş’a, Pasaport Kanunu’nun 22’nci maddesi göre istisnai haller kapsamında pasaport düzenlenebileceği belirtilmiş ve başvuru yapılmıştı.

Bugün Twitter hesabından bir video paylaşan Haluk Savaş, kendisine ve eşine pasaportlarının verildiğini açıkladı. Yaşanan süreci hatırlatan Savaş, “KHK’lı olduğumuz için pasaport alamayacağımız yani yurt dışına çıkamayacağımız gerçeğiyle karşılaştık. Çok üzüldüm. Tabiri uygunsa boynumu büküp muayenehaneme geri döndüm” dedi.

‘CUMHURBAŞKANININ ONAYIYLA VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİLER'

Yetkililerin de gelişmelere duyarsız kalamadıklarını belirten Savaş, “Fakat mucizevi bir şey gerçekleşti. Öğleden sonra 04.00’ten gece saat 11.00’e kadar binlerce tweet atılmış ve bunların başında Nasrullah Ayan’ın ‘Haluk Savaş’a pasaport’ şeklindeki başlık bir anda Twitter’da çok popüler olmuş, 5-10 bin arasında tweet atılmış. Gece saat 11.00’de nüfus müdürü bizzat arayarak bize ulaştı ve valiliğe davet etti. Eşimle gittik. Müracaat yapabileceğimiz söylendi. Tabii bu çok ilginç bir durum sabaha kadar bu tweetler sürdü ve 50 bin civarında tweet atıldı. Gece, ‘Haluk Savaş’a pasaport’ Türkiye’de ikinci başlık haline geldi. Tüm bu gelişmelere karşı idareciler de duyarsız kalmadı ve sonuç olarak hastalık hali nedeniyle bana Cumhurbaşkanının onayıyla pasaport sağlayabileceklerini ortaya koydular.” diye konuştu.

‘TOPLUMUN ÇÖKMEDİĞİ İSPATLANDI’

Kendisine farklı kesimlerden destek geldiğini anlatan Savaş, “Bu tabiİi toplumun, sosyal medyanın, vicdanın ve insanlığın başarısıydı. Türkiye’de devlet kurumlarına karşı endişelerim vardı ama toplumun çökmediğini, geliştiğini her siyasal görüşten siyasetçi, bilim adamı, sanatçı ve halk ispatladı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Pasaportlarımız bugün itibariyle geldi ve yurt dışına çıkabileceğiz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Ankara metrosunda KHK protestosu

Ankara metrosunda KHK protestosu

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Kurtarma botu fırtınadan devrildi

Kurtarma botu fırtınadan devrildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:19:56