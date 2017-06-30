Prof. Kaboğlu: Türkiye'de üniversite benim için bitmiştir

Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı başkanıyken KHK ile ihraç edilen Prof. İbrahim Kaboğlu, “Türkiye’de üniversite benim için bitmiştir. Kırgınlık yok, çünkü karşımda ‘üç maymun’ dışında kırgınlık duyabileceğim bir muhatap yok” dedi. Cumhuriyet’ten Hilal Köse’ye konuşan Kaboğlu, hakkını hukuki yollardan sonuna kadar arayacağını ancak üniversiteye dönmeyeceğini söyledi.





'YAŞANANLAR HAYSİYET KIRICI'





Kendisinden daha fazla mağdur olan akademisyenlerin olduğuna dikkat çeken Kaboğlu, KHK ile görevine son verilmesinin ardından yaşadıklarını ve duygularını anlattı:

“Türkiye’de üniversite benim için bitmiştir. Onurlu ölüm hakkını, Türkiye’de geliştiren bir kişinin, öğrencileriyle onurlu biçimde vedalaşamamış, onurlu bir şekilde emekli olamamış olması ve bu şekilde bir gece yarısı üniversiteden uzaklaştırılması son derece haysiyet kırıcı. Kırgınlık yok çünkü karşımda kırgınlık duyabileceğim bir muhatap yok; ‘üç maymun’ dışında.” Toplum bilgilendiği ölçüde haksızlıkların daha da açığa çıkacağını söyleyen Kaboğlu, AKP'li seçmenler için, "Eğer bilgilendirilmiş olsalardı, bu kadar ‘Evet’ demeyeceklerdi" dedi.





'CEMİL ÇİÇEK ARAYIP GEÇMİŞ OLSUN DEDİ'





Üniversitedeki görevinden alınmasının ardından bir çok siyasetçiden geçmiş olsun telefonları alan Profesör Kaboğlu, AKP'li Cemil Çiçek ile arasında geçen br diyaloğu anlattı:

"Arayanlardan biri de Cemil Çiçek’ti. ‘Geçmiş olsun’ dedi. ‘Bu şuna benziyor’ dedim; ‘Kurşunlarsınız, bütün şarjörü boşaltırsınız, hızınızı alamazsınız cesedi tekmelersiniz, daha da tatmin olmazsınız cesedi sürüklersiniz."





'BAŞBAKAN SUÇUNU İTİRAF ETTİ'





Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Kurunun yanında yaş da yanıyor’ sözlerini hatırlatan Kaboğlu başbakan'ın açıklamasını itiraf olarak nitelendirdi:

"Bunu söylüyor ama gereğini yapmıyor. Komisyona başvursunlar diyorsun, komisyonu işletmiyorsun. Anayasa Mahkemesi, tedbir talebimizi ‘yaşam hakları tehlikede değil’ diye reddetti. Bunu neye dayanarak söylüyor. Sürekli hedef gösterildik. ‘Terörist oldukları için attık’ dediler.”