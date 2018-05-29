Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti

Kültür ve sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında hayatını kaybetti. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.
Bizans ve Osmanlı sanatına ilişkin çalışmaları ile tanınan Eyice, Türkiye’de Bizans sanatının tanınmasında ve Osmanlı sanatı ile karşılaştırılmasında önemli rol oynadı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Semavi Eyice, Türkçe ve yabancı dillerde 15 kitap ile 500’den fazla bilimsel makale ve araştırmaya imza attı.