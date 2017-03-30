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Prof. Dr. İştar Gözaydın tahliye edildi
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Prof. Dr. İştar Gözaydın tahliye edildi
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30 Mart 2017 19:13
Prof. Dr. İştar Gözaydın tahliye edildi
15 Temmuz sonrası gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 27 Aralık’tan bu yana tutuklu olan Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın tahliye edildi.
SHABER3.COM
Mahkeme Prof. Gözaydın için hazırlanan iddianamenin kabulü kararıyla yurt dışı çıkış yasağı konarak tahliye kararı verdi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tarihini 12 Eylül 2017 olarak belirledi.
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