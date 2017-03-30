Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. İştar Gözaydın tahliye edildi /30 Mart 2017 19:13

Prof. Dr. İştar Gözaydın tahliye edildi

15 Temmuz sonrası gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 27 Aralık’tan bu yana tutuklu olan Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın tahliye edildi.

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Mahkeme Prof. Gözaydın için hazırlanan iddianamenin kabulü kararıyla yurt dışı çıkış yasağı konarak tahliye kararı verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tarihini 12 Eylül 2017 olarak belirledi.
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