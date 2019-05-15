Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Haluk Savaş: Meriç'te boğulmayacağım, Türkiye'de öleceğim /15 Mayıs 2019 10:48

Prof. Dr. Haluk Savaş: Meriç'te boğulmayacağım, Türkiye'de öleceğim

Haluk Savaş, "Ben Meriç Nehri'nden kaçmaya çalışmam, orada inşallah botlarla geçerken boğularak ölmem... Burası benim vatanım. Sınırlarından geçmeye çalışırken ölmeyeceğim, burada içinde öleceğim" diyor

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

Kanun Hükmüyle Kararname'yle (KHK) ihraç edilen; bir müddet cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden  Prof. Dr. Haluk Savaş, kanser tedavisi için yurt dışına çıkamıyor. Hukuki olarak seyahat engeli bulunmamasına rağmen pasaportu iptal edilen ve yenilenmeyen Savaş, Türkiye'de bulunmayan tedavi imkanına kavuşmak ve yaşam hakkına sahip çıkmak için zamanla yarışıyor.

KHK'lı psikiyatri profesörü Haluk Savaş yaşadığı zorlu süreci dün sosyal medyada duyurdu ve #HalukSavaşaPasaport hashtag'i altında on binlerin desteğini aldı.

Savaş, cezaevinde başlayan hastalık sürecini ve sonrasını euronews Türkçe'ye anlattı.


Bu arada KHK ile ihraç edilen kanser hastası Prof. Dr. Haluk Savaş için imza kampanyası başlatıldı.

İmza kampanyasına destek vermek için tıklayınız.
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