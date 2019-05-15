Prof. Dr. Haluk Savaş: Meriç'te boğulmayacağım, Türkiye'de öleceğim

Kanun Hükmüyle Kararname'yle (KHK) ihraç edilen; bir müddet cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden Prof. Dr. Haluk Savaş, kanser tedavisi için yurt dışına çıkamıyor. Hukuki olarak seyahat engeli bulunmamasına rağmen pasaportu iptal edilen ve yenilenmeyen Savaş, Türkiye'de bulunmayan tedavi imkanına kavuşmak ve yaşam hakkına sahip çıkmak için zamanla yarışıyor.





KHK'lı psikiyatri profesörü Haluk Savaş yaşadığı zorlu süreci dün sosyal medyada duyurdu ve #HalukSavaşaPasaport hashtag'i altında on binlerin desteğini aldı.



