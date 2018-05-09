Samanyolu Haber /Gündem / Prekazi: Tweeti ben atmadım ama özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'Tamam' derdim /09 Mayıs 2018 21:47

Prekazi: Tweeti ben atmadım ama özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'Tamam' derdim

Galatasaray’ın efsane futbolcusu Prekazi, Erdoğan'ın "Bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman kenara çekiliriz" sözleri ardından başlayan 'T A M A M' kampanyasına Twitter’dan destek verenin kendisi olmadığını açıkladı. Prekazi sosyal medya hesabı olmadığını söylerken, "Özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'tamam' derdim" vurgusunu yaptı.

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Galatasaray'da 80'lerin ortalarında forma giyen Yugoslavya doğumlu Cevad Prekazi'nin adının bulunduğu bir hesaptan dün ‘Tamam' yazılı mesaj paylaşıldı. Birgün'den Can Uğur ise bugün Prekazi'ye ‘Tamam' mesajını ve Türkiye'ye dair düşüncelerini sordu. Prekazi, ‘Tamam' mesajını kendisinin yazmadığını ve bir sosyal medya hesabının olmadığını söylerken, "Özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'tamam' derdim" diye eklemeyi ihmal etmedi.

“FAŞİZME KARŞI BİRİSİ OLARAK…”

Prekazi sözlerine şöyle devam etti: "Siyaseten nerede durduğumu herkes bilir. Devrimci önder Che Guevara’nın yolundan giden onun düşüncelerine sahip biriyim. Dünya’da her yerde özgürlüğün olmasını istiyorum. Bu dünyada herkes doğduğu andan itibaren özgürlüğü tatmalı ve yaşamalıdır. Bugün her yerde demokrasiden bahsediliyor ama bunun bir gerçekliği bulunmuyor. Kapitalist sistem dünyayı yok ediyor. Ben politikacı değilim ama bir sosyalistim özgürlük için mücadelemi sürdürüyorum. Hırsızlığın olduğu, insanların katledildiği bir yerde demokrasiden bahsedilemez. Özgürlüklere saldıranlar demokrasi getiremez."

Prekazi, kazanmak için birlikte hareklet etmek gerektiğinin de altını çizerek tarihten örnekler verdi: "2. Dünya Savaşı’nda faşistlere karşı biz kazandık ama maalesef İspanya İç Savaşı’nda kaybettik. Bugün faşizm dünyada yükseliyor ve ben de faşizme karşın birisi olarak herkesin de antifaşist olmasını isterim. Birlik olmak gerekiyor."

Türkiye’ye mesajın nedir diye sorduğumuzda ise Prekazi sorumuzu şöyle yanıtladı: "Televizyonların, gazetelerin kapatıldığı bir ülke özgür değildir. Basına müdahalenin olduğu bir yerde fikirler de insanlar da gelişemez. Gazetelerden, televizyonlardan yalanlar yayılırken basının özgür olması beklenemez. Faşizme karşı özgürlüğü ve eşitliği savunmak gerekir. Türkiye tarihinden örnek vermek gerekirse Deniz Gezmişler NATO’ya, Amerikan emperyalizmine karşı oldukları için faşizme karşı savaştıkları için asıldı. Bunun mücadelesini verdi. Türkiye’de yaşayanlar bunu unutmamalı."


 
Prekazi, görüşlerini futboldan örnekler vererek noktaladı: "Futbolda da tablo farklı değil ki. Herhangi bir dine ya da inancı mensup futbolcular kendilerini rahatça gösterebiliyor. Ama Maradona’nın Che sevgisinden yola çıkacak olursak bunun önü kesildi. Maradona’nın düşüncelerini rahatça ifade etmesini engellediler. Futbolda da aynı hikaye söz konusu."

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