Samanyolu Haber /Gündem / Portakal protestosu boşa gitti ... Hollanda'nın Büyükelçisi Ankara'ya geldi /25 Eylül 2018 00:47

Portakal protestosu boşa gitti ... Hollanda'nın Büyükelçisi Ankara'ya geldi

Türkiye ile Hollanda arasında ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinden sonra Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Marjanne de Kwaasteniet, "Türkiye-Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde de kardeşi 'FETÖ'den tutuklu olan Şaban Dişli, 7 Eylül'de, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak atanmıştı.

SHABER3.COM

Hollanda hükümeti tarafından Ankara Büyükelçiliğine görevlendirilen Kwaasteniet, akşam Ankara'ya geldi.

Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kwaasteniet, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çok önemli bir an. Burada iyi zaman geçirmeyi ve Türkiye- Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum." dedi.


Kwaasteniet, Türkiye'ye atanmadan önce ülkesinin NATO Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Büyükelçi Kwaasteniet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik büyükelçilerin karşılıklı atandığı 7 Eylül'de duyurulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli atanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk Konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Portakal protestosu boşa gitti ... Hollanda'nın Büyükelçisi... Sonraki Haber >>

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Uçak havada böyle savruldu

Uçak havada böyle savruldu

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:43:08